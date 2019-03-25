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汐止住宅區惡煞深夜攔路砍　1男中刀臟器外露險死

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▲▼汐止茄苳路深夜有男子遭惡煞追砍，警方到場進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲汐止茄苳路深夜有男子遭惡煞追砍，警方到場進行採證。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市汐止區茄苳路一處民宅前，24日深夜11時許傳出有男子遭砍，多名住戶目擊1名31歲的黃姓男子，遭3台轎車當街攔下後，持械一陣追砍，黃男最後倒臥路旁，民眾紛紛報警，警消趕抵現場後，黃男已經臟器外露，被送至汐止國泰醫院救治，而砍人的惡煞早已乘車逃逸，目前警方正循線追緝中。

警方初步調查，黃姓男子是基隆人，曾有毒品前科，疑似在附近租屋。24日晚間11時許，在汐止區茄苳路被3輛轎車攔下後，遭到多名惡煞持高爾夫球杆、刀械、信號彈等物品追砍，男子逃逸約30公尺後，躲在一輛白色轎車後方，惡煞這才罷休開車走人。

附近居民表示，看到惡煞追砍黃男時，大家紛紛走避，深怕遭受波及。一陣混亂中，黃男腹部中刀，臟器外露奄奄一息地倒在地上，血跡還噴濺到路面及附近的轎車上。見到惡煞開車走人後，目擊整起意外的住戶紛紛打電話報警，警消獲報後趕抵現場，將受傷的黃男趕緊送往鄰近的國泰醫院急救，目前正在搶救中。

民眾表示，現場疑似有聽到惡煞開槍的聲音，但由於現場並無彈殼，也找不到彈孔，警方只好調閱周邊監視器影像查看，經過警方確認，該聲響疑似是惡煞使用信號彈的聲音，並非開槍所造成。

警方也派遣鑑識人員到場採證，並在現場找到2支高爾夫球杆、一枚信號彈殘骸。員警調閱周邊監視器畫面後，目前已經掌握惡煞的逃逸方向，警方表示，目前轄區偵查對正積極追緝中，要盡速將這些目中無人的惡煞逮捕歸案。

▲▼汐止茄苳路深夜有男子遭惡煞追砍，警方到場進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼惡煞持信號彈丟擲，波及路邊一輛紅色轎車，信號彈殘骸掉落在民宅騎樓。（圖／記者趙永博攝）

▲▼汐止茄苳路深夜有男子遭惡煞追砍，警方到場進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼汐止茄苳路深夜有男子遭惡煞追砍，警方到場進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼汐止茄苳路深夜有男子遭惡煞追砍，警方到場進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼兩隻高爾夫球杆被棄置在路邊，被警方帶回採集指紋。（圖／記者趙永博攝）

▲▼汐止茄苳路深夜有男子遭惡煞追砍，警方到場進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼汐止茄苳路深夜有男子遭惡煞追砍，警方到場進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼轄區員警到場發現周邊多處血跡，研判黃男遭砍後一路逃跑。（圖／記者趙永博攝）

▲▼汐止茄苳路深夜有男子遭惡煞追砍，警方到場進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼汐止茄苳路深夜有男子遭惡煞追砍，警方到場進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲黃男遭惡煞砍傷，甚至連皮帶肉被削下。（圖／記者趙永博攝）

▲▼汐止茄苳路深夜有男子遭惡煞追砍，警方到場進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼現場多部車輛上都沾有血跡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼汐止茄苳路深夜有男子遭惡煞追砍，警方到場進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼汐止茄苳路深夜有男子遭惡煞追砍，警方到場進行採證。（圖／記者趙永博攝）

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