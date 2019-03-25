剛考到駕照就翻車！他偷開爸媽車過彎自撞　5人輕傷、2人奇蹟無傷

▲林男駕駛的車輛翻覆在路中央，地上到處都是散落的物品和零件。（圖／東森新聞，下同）

突發中心／綜合報導

剛考上駕照的林姓男子日前偷開父母的車出門，並叫上6名友人準備前往新北市三芝遊玩，沒想到卻在淡金路撞上分隔島，整輛車翻覆在路中央還冒出零星火花，嚇得一旁工廠的員工趕忙拿出滅火器幫忙救援。不幸中的大幸是，全車7人一共5人輕傷、2人奇蹟般毫髮無傷，但偷開車的林男後續還得吃上一張最高9000元的超載罰單。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

根據《東森新聞》24日獨家報導，工廠員工回憶，當時下著雨，林男駕駛的白色轎車一經過工廠門口，就失控打滑撞上分隔島並發出一聲巨響，嚇得大家趕忙跑出去察看，結果就看到車輛翻成四輪朝天的樣子，損壞的車身還冒出零星火花，他們隨即拿著滅火器上前救人，就怕演變成火燒車意外。

由於事發當下的車速很快，加上該路段又是個大彎道，白色轎車翻覆後「仰躺」在馬路中央，地上到處都是散落的零件，分隔島上的路樹也被撞毀，其他路過的駕駛人則紛紛跟著停車並上前幫忙救援。工廠老闆提到，受困的乘客和駕駛大多都是自己爬出來的，只有最後一個因為坐在後座被變形的後車廂卡住，「真的命大，這群年輕人實在很幸運。」

警方表示，負責開車的林男才剛考到駕照不久，卻偷開父母的車載朋友出去玩，經過檢驗酒測值為0，疑似是因為不熟悉路況才會發生車禍，導致自己臉部受傷，另外4名乘客的傷勢分別為右手骨折、頭頸受傷以及臉部擦傷，還有2人奇蹟般毫髮無傷，幸好所有人傷勢都不嚴重。不過，林男一輛轎車載了6名乘客，後續可能還得吃上一張最低3000元、最高9000元的超載罰單。

▼工廠人員拿著滅火器上前幫忙救人。