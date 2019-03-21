新竹機車對撞！女騎士摔進貨車底　「小腿卡住」痛苦哀嚎

圖、文／鏡週刊

新竹市一名劉姓女子，昨（21日）傍晚從診所下班，途經延平路二段時，與對向車道陳姓婦人的機車相撞，因衝擊力道強大，劉女連人帶車、高速滑入路旁的小貨車底，卡在底盤，動彈不得。警消趕抵現場，先將她與機車分離，再反向施力，將劉女拖出貨車底盤。過程中劉女痛苦難耐，所幸傷勢不重，包紮後已無大礙。

警消指出，劉女昨天傍晚從任職的診所回家途中，行經新竹市延平路二段時，不知何故與對向車道的陳婦對撞，陳婦倒地不起，劉女則摔向路旁，還因衝擊力道太大，連人帶車一路滑向停放路旁的小貨車，人與機車都卡在貨車底盤，動彈不得。

警消指出，卡在底盤的劉女意識清楚，但疼痛難耐，不斷哀嚎，消防人員立刻分成兩組，一組人試圖搬動機車，另組人保護劉女小腿，以反向施力，將劉女從車底拉出。

送醫後醫師指出，劉女頭部及四肢有擦傷、撕裂傷，陳婦也有輕傷，兩人包紮後均無大礙。至於這起車禍為何發生？必須等車禍鑑定小組深入調查，才能釐清肇事責任。



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