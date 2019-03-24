母雞產下2層殼「花生蛋」！雞農嗨收藏...專家警告：千萬別吃

▲ 劉大姐在自家雞窩裡撿到一顆外型像是花生的畸形蛋 。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

四川綿陽市有一名雞農，在自己的雞窩內撿到一顆畸形蛋，蛋的形狀像是花生，令她直呼罕見，隨及將它保存起來，並稱該隻母雞還曾下過無蛋黃的怪蛋。事後，有專家推測畸形蛋出現的可能原因，並向雞農警告，千萬不要把它吃下肚。

根據《梨視頻》報導，這名雞農劉大姐透露，自己當天和往常一樣，來到農舍餵雞，準備蒐集母雞產下的雞蛋時，突然看見了一顆奇怪的蛋，它的外型並非正常的橢圓形，而是像一顆花生一樣「細長、中間凹陷」。由於造型相當少見，她實在捨不得丟掉，於是就把這顆詭異「花生蛋」收藏起來，放進首飾盒裡面。

▲ 覺得造型十分罕見，劉大姐隨後將蛋收進首飾盒中。（圖／翻攝自梨視頻）

劉大姐也提到，這並不是雞窩第一次出畸形的蛋，光是同一隻母雞，就曾經在之前也產下過一顆沒有「蛋黃」的蛋。

對此，動物衛生監督所工作人員劉可為指出，因為雞蛋沒有蛋黃支撐，蛋黃沒有進入輸軟管，才會造成雞蛋變形，「最主要導致這種情況發生的原因有兩種，一種是母雞可能曾經受過驚嚇，另外一個則是母雞的生殖系統出現失調。」





▲ 將這顆詭異「花生蛋」敲開，發現裡面竟然還有一層蛋殼 。（圖／翻攝自梨視頻）

劉可為最後也補充，像這種畸形的蛋，建議最好不要隨便食用，不過母雞的肉還是可以吃的，除此之外，在他們將劉大姐的「花生蛋」打破後，發現它裡面竟然還有第二層蛋殼，直到再次打破後，才流出少許的蛋黃。