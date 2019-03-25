愛上56歲大叔！3年被騙80萬　29歲女心痛：他承諾給我一個家

實習記者陳妙津／綜合報導

戀愛使人盲目！四川成都29歲劉姓女子與56歲冉姓男子相戀，因為相信對方「給妳一個家」的承諾，她在短短3年內拿出了18萬人民幣左右 （約80萬台幣）給他，但去年9月時，男友卻忽然失聯，直到今年初才收到冉男傳來的簡訊，「我有錢才能面對一切」，讓劉女驚覺自己人財兩失。

劉女回憶起3年的甜蜜感情表示，「當時我願意拿錢給他，是因為我確實很愛他，而且他也承諾要給我一個家」。由於對家的渴望，劉女不僅不在乎冉男沒有固定工作，還常拿自己的薪水接濟對方打麻將賭博。但去年9月，她一如往常拿錢給男友時，卻發現對方竟忽然失蹤了，讓她頓時懷疑是否遇上愛情騙子。

▲劉女陸續給冉男80萬人民幣。（圖／CFP）



直到今年初時，冉男才傳簡訊來寫道，「新年快樂！平安健康，19年我一定站著吃票子（四川方言，指賺錢），好好照顧妳及父母！我有錢才能面對一切！！」而後就此消失。

劉女心痛地說，除了金錢損失外，精神也大受打擊，由於交往的3年間，錢已經都被冉男借光，如今生活拮据，也不敢和父母坦白，為了追回借款，還曾多次到對方家爭執，卻被保安攔在屋外，還驚動警方。無奈的是，當時借出的錢都沒有開立借據，目前只能拿著轉帳紀錄，透過法律程序為自己討回公道。

而網友則紛紛表示，「戀愛就借錢？姑娘長點心吧」、「為什麼56歲沒工作還有有29歲的女友」、「圖他年紀大？」、「可怕啊人心」。

▼劉女目前只能透過法律程序，希望為自己討回公道。（圖／CFP）