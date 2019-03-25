　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

愛上56歲大叔！3年被騙80萬　29歲女心痛：他承諾給我一個家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者陳妙津／綜合報導

戀愛使人盲目！四川成都29歲劉姓女子與56歲冉姓男子相戀，因為相信對方「給妳一個家」的承諾，她在短短3年內拿出了18萬人民幣左右 （約80萬台幣）給他，但去年9月時，男友卻忽然失聯，直到今年初才收到冉男傳來的簡訊，「我有錢才能面對一切」，讓劉女驚覺自己人財兩失。

分手，情侶，男女朋友，感情問題，情人，吵架，離婚，復合，分開，男友，女友，哭泣。（圖／CFP）

劉女回憶起3年的甜蜜感情表示，「當時我願意拿錢給他，是因為我確實很愛他，而且他也承諾要給我一個家」。由於對家的渴望，劉女不僅不在乎冉男沒有固定工作，還常拿自己的薪水接濟對方打麻將賭博。但去年9月，她一如往常拿錢給男友時，卻發現對方竟忽然失蹤了，讓她頓時懷疑是否遇上愛情騙子。

▲▼人民幣,匯率。（圖／CFP）

▲劉女陸續給冉男80萬人民幣。（圖／CFP）

直到今年初時，冉男才傳簡訊來寫道，「新年快樂！平安健康，19年我一定站著吃票子（四川方言，指賺錢），好好照顧妳及父母！我有錢才能面對一切！！」而後就此消失。

劉女心痛地說，除了金錢損失外，精神也大受打擊，由於交往的3年間，錢已經都被冉男借光，如今生活拮据，也不敢和父母坦白，為了追回借款，還曾多次到對方家爭執，卻被保安攔在屋外，還驚動警方。無奈的是，當時借出的錢都沒有開立借據，目前只能拿著轉帳紀錄，透過法律程序為自己討回公道。

而網友則紛紛表示，「戀愛就借錢？姑娘長點心吧」、「為什麼56歲沒工作還有有29歲的女友」、「圖他年紀大？」、「可怕啊人心」。

▼劉女目前只能透過法律程序，希望為自己討回公道。（圖／CFP）

▲▼哭泣，被害者，性侵，女性，弱勢。（圖／視覺中國）

ET快訊
醉夫家暴到醫院叫囂！「碰」一聲四肢噴飛　母女大哭：得到解脫
他信老司機「越南洗頭讚」…洗到一半超辣老婆現身監工
台中BMW酒駕「油門當煞車踩」　撞路樹全毀噴出一個人
蔡英文喊話：韓國瑜請告訴對方「台灣是一個主權獨立的國家」
陸「惠台」大禮包！韓國瑜深圳首單簽下10億

關鍵字：大陸,,成都

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／發情野象找嘸對「象」啪啪！怒闖村莊「推車踹房」　網：沒女友幫QQ

愛上56歲大叔！3年被騙80萬　29歲女心痛：他承諾給我一個家

會見法國總統馬克龍　習近平：中法雙方不是博弈關係

標註台灣為國家　山東省銷毀3萬份「問題地圖」

影／22歲陸留學生「加拿大被綁架」　警：3綁匪電擊擄走

華聞快遞／今年前兩月　遼寧新增市場主體同比增長14.4%

韓國瑜25日會劉結一　陸委會：高市府昨晚提變更行程申請

影／「電車痴漢」伸舌舔新娘！超邪惡婚紗照羞爆　網見亮點神出D槽本尊

缺錢替2歲兒治病！父撿9萬元現金「1元不少」還失主　獲贈20萬公斤蘿蔔

吞吐量2年前擠下高雄港　韓國瑜訪廈門「雙港」有望合作　　

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　 醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

宋念宇《暗戀你》「是王嘉爾的菜」　蕭敬騰直接點名：孟楠該出場了！

熬夜23點後才睡「直毀7部位」　專家提醒：補眠再久都難彌補

速霸陸打滑煞不住右切噴飛　酒駕男墜30m慘死驚悚瞬間曝光

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

影／發情野象找嘸對「象」啪啪！怒闖村莊「推車踹房」　網：沒女友幫QQ

愛上56歲大叔！3年被騙80萬　29歲女心痛：他承諾給我一個家

會見法國總統馬克龍　習近平：中法雙方不是博弈關係

標註台灣為國家　山東省銷毀3萬份「問題地圖」

影／22歲陸留學生「加拿大被綁架」　警：3綁匪電擊擄走

華聞快遞／今年前兩月　遼寧新增市場主體同比增長14.4%

韓國瑜25日會劉結一　陸委會：高市府昨晚提變更行程申請

影／「電車痴漢」伸舌舔新娘！超邪惡婚紗照羞爆　網見亮點神出D槽本尊

缺錢替2歲兒治病！父撿9萬元現金「1元不少」還失主　獲贈20萬公斤蘿蔔

吞吐量2年前擠下高雄港　韓國瑜訪廈門「雙港」有望合作　　

每位要價1.8萬元！台北米其林指南晚宴在官網開賣了

尿急衝下車...瘦弱自來狗跑到副駕休息　他直接載回家收編！

蘇友辰／避免檢察擅斷　人民檢察審查會該落腳何處？

金管會盼金融業少發現金股利　市場波動劇烈留著厚實資本

「驚蟄」過後蟲蟲大軍出沒　毛毛蟲「空降」原因曝光！

我好像沒人要...少女成人球3地踢　霸氣嬤爭監護：給她溫暖的家

選擇12年4.3億續約天使　楚特坦言被市場寒冬影響

老公拿兒學費請3女喝酒　老婆6拳「直擊顏面」打到鼻血狂噴

環中夜市三度吹熄燈號　七期住宅點燈率看「人流」關鍵

每個一朗迷都有一段與他的故事

高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

大陸熱門新聞

江蘇巨爆　救難隊：罹難者恐汽化

伸舌舔新娘！超邪惡婚紗照羞爆

百萬特斯拉被女兒當畫布　網友戰..

慈禧5代外孫女曝！驚人顏值嚇歪..

叫燒烤外賣！2男吃完中毒　原因..

棄救早產兒！爸說完這句出現奇蹟

床的世界、和成研發長照產品登陸

母雞產下2層殼「花生蛋」！

只有弟弟喝蛋花湯！少女怒吞藥留..

她列10大媽寶罪狀！30天怒甩..

急需醫藥費！父撿9萬現金還失主..

參觀深圳燈光秀　韓國瑜：比放煙..

旅行代替教育 他們用一年遊中國

韓國瑜訪廈門「雙港」有望合作

更多熱門

相關新聞

雪橇犬輸不起　15秒菸酒嗓拉長音

可別小看毛孩子們，其實牠們也有無限的潛力喔！微博有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻臉肉肉的阿拉斯加雪橇犬這天被馬麻命令要唱歌，於是牠趕緊隨便吼一吼敷衍了事，但連吼了5聲後都「不合格」，最後輸不起的牠吸飽氣，用獨特的菸酒嗓吼出15秒的長音，驚呆女主人及網友。

母雞產下2層殼「花生蛋」！

首個G7國加入！義大利簽一帶一路

自產自銷　張炎雄：台灣鳳梨行銷全世界　

棄救早產兒！爸說完這句出現奇蹟

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

高雄氣爆人孔蓋炸凹停電　網嚇：該不該逃！

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

一拳超人鍛鍊法是真的！大肚男練30天成果超驚人

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

《與惡》首集PTT刷爆！網跪：哭慘了

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

小甜甜無P照曝光「真實身材」現形

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！

蔡凡熙突PO：穩定交往中！　對象「是男的」

唐綺陽／射手有危險！雙子桃花卡關

快訊／北市驚傳命案！男「脖繞紅繩」全身刀傷…屋內躺女屍

45歲大叔存款僅5萬！網竟戰翻：活該

更多

最夯影音

更多

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面