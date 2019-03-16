央視踢爆「高價土雞蛋造假」　業者摻添加劑控制蛋黃顏色

▲土雞蛋價格較一般雞蛋高，深受消費者喜愛。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸中央電視台在昨（15）日的「315」晚會中報導提到，民眾目前在市場上買到的土雞蛋，有些可能都是由不肖業者透過添加食品製成，進而將普通的雞蛋「加工」冒充高價土雞蛋販售，還可以控制蛋黃的顏色。對此，業者受訪時竟稱，這種添加劑對使用量沒有具體限制，只要在適當範圍內，不會影響人體健康。

據央視財經報導，被打上「健康、養生、純天然、高品質」標籤的土雞蛋，當今儼然成了熱銷產品，銷售人員在推銷時，最喜歡拿蛋黃顏色來宣傳，普通雞蛋從外觀來看顏色比較淺，土雞蛋顏色相對較深；在價格方面，土雞蛋也比一般普通雞蛋約高出一倍。

▲涉事的湖北神丹健康食品有限公司回應表示，雞蛋沒有任何質量問題。（圖／翻攝自微博）

報導提到，這些號稱「土雞蛋、柴雞蛋、笨雞蛋」的雞蛋價格，都比普通雞蛋要高。許多銷售員也都強調，雞隻的養殖過程很特別，不是現代化籠養，而是自然散養，餵的不是合成飼料，而是五穀雜糧。

報導稱，在網路平台上，土雞蛋、柴雞蛋很受歡迎，例如「山海味道」土雞蛋就宣稱雞隻是在橡子樹下散養，所有的雞都是在林間散養，自由覓食，「一輩子生長在橡子樹下，只吃這種野生綠色飼料」。

在武漢市一家大型超市，銷售員為了突顯她們所賣的土雞蛋比普通雞蛋要好，甚至在現場拿出兩顆雞蛋作對比，土雞蛋的蛋黃顏色明顯比普通雞蛋還要紅。

▲賣場銷售員推銷土雞蛋。（圖／翻攝自微博）

至於雞蛋的蛋黃顏色是如何變紅的，報導引述蓮田食品開發有限公司合作養殖場負責人稱，「我們就是用這個東西把它變紅的」。讓蛋黃變紅的色素，原來是一種叫作「斑蝥黃（角黃素）」的飼料添加劑。

報導提到，大陸農業部發布的第2045號《飼料添加劑品種目錄（2013）》中，（斑蝥黃）是可作為著色劑在家禽飼料中添加使用的。據了解，目前官方尚未有土雞蛋、柴雞蛋等相關標準，換句話說，根本沒有相關罰則。

該養殖場負責人透露，種添加劑對使用量沒有具體限制，只要在適當範圍內，不會影響人體健康。他也稱，土雞蛋沒有國家標準，又沒有固定的權威的解釋說土雞蛋是什麽樣的，「就是老百姓自己說的一個，就像家鄉話一樣的；在東北叫笨雞蛋、南方叫草雞蛋、廣東叫走地雞蛋。」

▲養殖場負責人透露，讓蛋黃變紅的關鍵就是添加了斑蝥黃（角黃素）」的飼料添加劑。（圖／翻攝自微博）

央視「315」晚會，為大陸中央電視台自1991年3月15日開始，與大陸政府相關部門、消費者協會共同主辦的晚會，每年固定在國際消費者權益日3月15日播出，通過揭露和曝光社會生活中的侵犯消費者權益的事例，旨在宣傳維護消費者權益，並提高廣大消費者維護權益的意識。