「不想長大的市集音樂會」　讓孩子學習成長

▲不想長大音樂會市集吸引大小朋友近百位到場學習叫賣，學習成長。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

慶祝兒童節，「帶偶回家工作室」、中央廣播電臺國家廣播文物館共同舉辦「不想長大的市集音樂會」，24日上午10時起熱鬧展開，即使天公不作美，仍有近百位大小朋友一同到場歡聚。嘉義縣議員林于玲和陳文忠更現場各捐出一萬元希望活動未來可以持續舉辦。



「不想長大的市集音樂會」活動特色為從各項精彩歌舞表演、市集攤車及技藝表演等，都由小朋友主導及參與，主辦單位「帶偶回家工作室」負責人陳威光表示，「我們沒有資源，想到用紙箱來教小朋友自己設計攤位做老闆，學著自己當家作主，並透過活動學會表達、與人友善互動及生活技能！」

活動現場請來師傅教小朋友手刻紙雕、搓地瓜球、做雞蛋糕，還有自製攤車體驗自己當老闆叫賣。舞臺也由兒童當家，組團表演自彈自唱。市集和音樂會內容皆由孩子自行設計，讓大朋友見證小朋友的學習成長，一起滿載而歸。活動現場還有帶動跳、氣球藝術和趣味編繩活動。

央廣國家廣播文物館多年來深耕嘉義，關注友善平權議題，平日館內提供錄音體驗及彩筆拓印等適合兒童參與的活動，也不定時為民雄鄉親舉辦廣播營及樂齡聚會。此次央廣為小朋友提供舞臺舉辦市集音樂會，希望大小朋友都能在國家廣播文物館提前歡慶兒童節。