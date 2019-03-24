蔡賴配「一點意思都沒有」　辜寬敏：我一向支持賴清德

▲辜寬敏。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

前行政院長賴清德登記參選民進黨總統初選，正面迎擊爭取連任的總統蔡英文，民進黨協調5人小組日前決定，原定4月17日公佈的黨內提名總統候選人，最晚延後一周公佈，換言之也就是最晚4月24日會有答案，對此，獨派大老辜寬敏24日受訪直言，民主政治哪有什麼協調，蔡賴配「一點意思都沒有」。

對於賴清德選總統，辜寬敏說，「很好，有什麼不好，有不好的理由嗎？」對於賴清德將與蔡英文競爭，辜寬敏說，我們的精神是民主政治，不是獨裁，不應該有另外的人出來就變問題，民主政治中有人出來是自然現象。

對於媒體詢問民進黨在總統出訪期間決定將總統初選時程延後一週是否在暗助蔡英文，辜寬敏表示，民主政治是沒有什麼協調的，是投票結果決定的，不是什麼協調，普通政黨政治，如果3、4個人出來，當然要協調，不然事情要推動很難，但兩個人出來要協調什麼呢？「協調本身沒有意義，兩個人協調是什麼意思呢，你們想一想。」

談到要支持賴清德或蔡英文，辜寬敏說，「我一向是支持賴清德，辜寬敏是怎樣一個人，你們也曉得。」辜寬敏也直言，蔡賴配「一點意思都沒有」，是蔡英文做總統還是賴清德當總統，這問題怎麼解決，蔡賴配民進黨會不會不成功、會失敗？兩個人過去作風有不同的地方，為什麼要蔡賴配？為了當選嗎？

辜寬敏說，最重要的是現在的環境有一點怪怪的，跟中國大陸的關係，要聽他的話被統治嗎，多少我們的前輩要建立國家，最近國民黨這些人的動作，為什麼會發生這種事，很不應該，不能以個人利益，傷害我們台灣人民的將來。

對於媒體追問賴清德比蔡英文還能夠擋住大陸的壓力，辜寬敏說，這不是賴清德蔡英文的問題，不是這兩個人哪一個人的問題，如果兩千三百萬人甘願被中國統治嗎，如果他們甘願，「那我辜寬敏沒有意見」。

至於蔡英文日前稱她是「堅決果斷的三軍統帥」，辜寬敏說，這個時候講這些意見沒有什麼意思，最重要的是上次民進黨大敗，這次立法委員、總統選舉，會有什麼樣的結果，這才是重要。