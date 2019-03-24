10人駕5艘獨木舟東港橫渡小琉球　遇東北季風划到沒力求救

記者陳崑福／屏東報導

傅姓民眾等10人，分別駕駛5艘獨木舟，欲從屏東縣東港橫渡小琉球，卻遇東北季風強大，海上風象不佳且起霧，體力耗盡，向海巡署岸巡隊求助，第5岸巡隊會同小琉球救難協會人員經30分鐘搜尋，才找到該5艘獨木舟，將舟上10人全部救上岸，結束一場虛驚。

▲第六岸巡隊小琉球安檢所人員將駕駛獨木舟民眾救上岸。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼小琉球安檢所人員先讓民眾禦寒。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所值班人員於23日下午15時30分許，接獲民眾傅先生通報稱，渠等於清晨7時駕駛獨木舟自東港海灘欲橫渡琉球，划至琉球新外海約2.8海浬處，因部分人員體力透支無法續航，請求救援。

小琉球安檢所獲報，立即啟動救援機制，並聯繫琉球救難協會共同協處，由於當時琉球外海起霧且海象不佳，研判救生艇恐無法前往救援，遂由琉球救難協會洪良輝與洪正豐兩人分別駕駛聖弘號及大發一號漁船前往琉球新外海搜救。

搜尋過程中，受東北季風影響，海象狀況不佳，但延誤黃金救援時間，人員恐有失溫之虞；經過30分鐘後，在琉球救難協會人員鍥而不捨的努力下，終於找到等待救援的10位民眾及獨木舟，並將5艘獨木舟及10位獲救民眾一同載運進入琉球新漁港。

返港後，海巡人員擔心獲救民眾因潮差造成不易上岸，遂於岸際協助將10位民眾接駁上岸後，先行安置於安檢所內，並熬煮薑湯及為獲救人員披上棉被禦寒，待其休息至體力恢復後，便表示無須就醫，可自行返回民宿，並向海巡人員及琉球救難協會協助救援進港漁民表達謝意。

第五岸巡隊提醒民眾，從事海上活動須注意自身體力及海象狀況，切勿勉強，以維護個人生命財產安全。民眾如於港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡118服務專線，海巡署將全力提供服務。