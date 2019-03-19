土地公生氣了！　毒兄妹偷香油錢被拍下　去年也幹過

▲葉男涉行竊土地公香油錢。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣竹田鄉葉姓兄妹，缺錢買毒，日前到崁頂鄉一日土地公廟涉嫌行竊香油錢，警方獲報調閱監視器發現他們涉案，且去年就行竊被警方逮捕過，猶不知悔改，向法官聲請搜索票搜報，將他們兩人再度查獲，起出吸毒工具，訊後依竊盜等罪嫌函送偵辦。

▲▼葉女行竊及吸安工具。

東港分局崁頂分駐所於日前接獲民眾報案，稱其崁頂鄉福德祠內香油錢遭竊，警方受理後經廟方人員清點發現少數未遭竊走之紙幣殘留有膠性物質，另調閱廟方監視器影像，清楚發現先後有一女一男之竊嫌前往行竊，案經積極調閱週邊監視器比對後，掌握犯嫌型容樣貌、衣著特微及犯案騎乘交通工具號牌，並依據竊賊得手後路線循線追查，發現二嫌同乘一部機車代步。

警方比對作案機車及監視器畫面，確認女嫌是40歲葉姓女子及其胞兄43歲葉姓男子（兩人均有竊盜、毒品等多項前科），且他們兩人在2018年也曾前往該福德祠以相同之自備黏錢器具時法竊取金錢，被遭崁頂分駐所偵破移送。

不料，兩人猶不知悔改，警方向法院聲請搜索票後到葉家搜索，在葉男房間起出安非他命吸食器及行竊工具，帶回偵辦，他們承認犯行，訊後送辦。

東港警分局長劉清俊肯定員警受理民眾報案後主動積極查緝精神，有效淨化轄區治安，籲請民眾發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案專線110，讓歹徒無所遁形，共同維護社會治安。