40名台灣青年加盟海航空服員：盼在大陸學習成長！

▲40名台灣青年加入海南航空。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

23日在海南海口舉辦的青年就業創業交流活動中，有40名台灣青年加盟海南航空，目前在位於海口的飛行訓練基地，接受客艙服務、應急醫療與逃生等方面的培訓。期中有來自台北的空服員表示，覺得海南和台灣差異不大，希望在大陸學習，促進自己成長。

《中新社》指出，海南航空董事長謝皓明介紹，為促進兩岸青年人才交流，實現兩岸文化不斷融合，海南航空自2015年以來多次赴台開展專場招聘，目前有130名台灣籍員工上崗，其中空乘110名。「她們以優質的服務和出色的職業素養受到乘客的廣泛認可。」

據了解，在海南省去年底發佈的「惠台30條」中，在投資與經濟合作、社會文化交流、促進台胞就業創業等方面制訂了多條優惠政策。

來自台北的空服員宗孟璇告訴記者，她從今年2月中旬來到海南受訓，感受十分良好，當地天氣宜人，人也很親切，與台灣差異不大。希望藉加盟海南航空工作的機會，在大陸學習更多東西，促進自己成長。

此外，已在大陸航空公司有兩年工作經驗的台灣籍空服員張弘宜祖籍河北，上學期間他常隨家人到北京生活，來到海南，氣候和食物都很適應，一切與想像的一樣，讓人沒有鄉愁沒有顧慮，所以要不斷地學習，成為一名稱職的空服員。

海口於23日舉辦「情繫兩岸，夢圓藍天」台灣員工感受海航暨海南省委統戰部青年就業創業交流活動，海南省委統戰部副部長、省台辦主任劉耿一行與40名海南航空新入職的台灣籍空乘進行了交流。