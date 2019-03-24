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炸麵包配結冰橘子！ 日「小學生主題居酒屋」吃飽還有考試時間

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國際中心／綜合報導

現在有越來越多餐廳都主打「懷舊風」，透過復古的裝潢擺設，融合創意，讓饕客們在享用美食之餘，也能同時重溫過去各種難忘記憶。日本有一間連鎖居酒屋「6年4組」，就特別以「小學」為主題，不但有著「營養午餐」同款料理，一旁還設有懷舊零食自助吧，搭配像是學校課桌椅的坐位與教室內常見的黑板、圖畫紙、點名簿元素，吸引不少人紛紛上門回憶校園生活。

Youtuber「強運少女RU」最近因為日本男友文當想重溫校園午餐常吃的炸麵包，於是專程來到「6年4組」池袋東口分校用餐。只見店內掛了一面大大的黑板，像是各國國旗、衣架、書法紙、塗鴉紙、水桶、班級牌等教室常見的物品都變成了店內的裝飾，讓人有種回到國小時光的感覺。

▲ 整間店內充滿了教室常見的元素。（圖／日本強運少女RU授權）

店家的菜單做成像是班級點名用的「出席簿」形式，第一頁寫上 「每日考試內容」，第二頁則是「校長的話」，看起來相當有趣。餐點依照平日、假日有所不同，假日只能選擇「高年級餐點」的部分，包含正餐與古早零食吃到飽。一旁的零食區擺滿了塑膠罐，並提供粉紅色小籃子，讓客人自由拿取想吃的懷舊零食。

▲ 菜單做成班級「出席簿」的形式。（圖／日本強運少女RU授權）

為了預防客人出現「一次性點太多餐點」的情況，店家在入座後會先發出一定數量的「食券」，規定點餐的時候，只要每選擇一個品項，就要繳交一張「食券」，等到餐點送來之後，再將食券重新還給客人，進行下一輪點餐。

▲ 為預防客人出現「一次性點太多餐點」的情況，只要每選擇一個品項，就要繳交一張「食券」 。（圖／日本強運少女RU授權）

至於餐點的部分，當然也是滿滿的「小學校園感」，餐具用的是學校午餐常用的銀製餐具，炸麵包也像營養午餐必備的那種麵包一樣，灑上可可亞和黃豆粉，外皮酥酥脆脆的，裡面則很有彈性，吃起來口感類似炸甜甜圈。就連飯後附上的水果，都是日本學校每週會出現2次的冷凍橘子。還原度超高，讓文當驚呼「就是這個味！」

▲ 日本營養午餐必備的炸麵包，外酥內軟。（圖／日本強運少女RU授權）

另外，店家還專門設置了「考試時間」，由店員發給每位顧客紙筆，請他們在紙上寫上名字後並開始答題。就跟真的考試一樣，店員還會提醒顧客 「請不要作弊 ，也不要用手機查，要是拿到100分的話就會有獎品。」不過，與其說是考試，但其實問題都是些腦筋急轉彎，放輕鬆作答就可以了。而所謂的100分獎品，則是可以轉扭蛋機一次，裡頭有著許多魔術小玩具。

▲ 店家還有設置「考試時間」，答對全部問題就能得到獎品。（圖／日本強運少女RU授權）

不少網友看完影片後，紛紛在下方留言，「這間店好可愛喔，身為外國人很想去吃，順便體驗看看日本校園生活。」、「炸麵包在小丸子動畫裡面也有看到過，覺得他們的營養午餐都好特別哦。」、「這間餐廳有創意，佈置也很認真，感覺真的很值得一去耶。」

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關鍵字：居酒屋,6年4組,日本強運少女RU,日韓要聞

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