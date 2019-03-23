檢警破獲製毒工廠　3嫌均8年級生1人剛滿18歲

▲屏東地檢署指揮屏東縣警局等單位執行安居緝毒專案，成效豐碩。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子等人交易毒品，金額達千萬元，買賣雙方諜對諜，一方擔心拿到假鈔、一方擔心毒品的品質，一再檢驗，且一再更換交易地點，時間達10多小時，不知已被屏東地檢署執行「安居緝毒專案」盯上，一舉成擒，查扣千萬元的安毒，訊後依毒品危害防制條例罪嫌聲押獲准。

屏東地檢署執行2019年度第3波「安居緝毒專案」，動員165餘名司法警察人力，查獲198名嫌犯到案，搜索109處地點，及各級毒品、販毒車輛11臺、販毒所得新臺幣91萬8千480元、行動電話、金飾及點鈔機等物品。

檢方聲押38人，法院准押30人，並成功揪出製造毒品工廠毒販、販賣毒品之藥頭及隱藏於大樓、社區之販毒者，瓦解不法犯罪組織。

其中檢察官鍾佩宇先後於年3月7日、8日，分別指揮高雄市政府警察局左營分局等單位，在屏東縣萬丹鄉中興路二段等地，查獲林姓男子等5人販賣毒品，交易金額達千萬元，為免遭黑吃黑，故交易過程逾10小時，不僅賣家一再檢驗紙鈔真偽、買家也一再確認毒品質量，雙方交易地點一改再改、即為防遭算計，仍因警方早已鎖定，當場將他們查獲，查扣逾千萬元的安非他命達7公斤。

另於3月6日，指揮屏東縣警局刑警大隊等單位，在屏東縣崁頂鄉復興路等地，查獲李姓男子等3人製造毒品工廠，讓檢警訝異的是，嫌犯都是8年級生，一名剛滿18歲，製造毒品犯罪者呈現年輕化趨勢。

檢警說，安非他命目前市價1公斤新臺幣150至180萬元以該製造工廠查扣2千140公升原料進行製造安毒後，可製成20至30公斤成品，不法所得約3至5千萬元；如以每一人吸食1公克安非他命的量計算，可供4至5萬毒品人口繼續染上施用毒品惡習。

另檢察官楊士逸則於3月6日、14日，分別指揮刑事局及屏東縣警局刑警大隊等單位，分別在潮州鎮某處及恒春鎮等地，查獲黃姓男子等3人製造毒品工廠，廠區內存放數驚人大批製毒工具，起出大量茶葉包裝袋，製毒技術穩定且精良，有交防堵阻斷毒品流入市面，展現打擊毒品決心。