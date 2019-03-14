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屏檢執行署屏東分署聯合拍賣會　「愛瘋」手機最搶手　

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▲▼ 屏檢、執行署屏東分署聯合拍賣會 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東地檢署與法務部行政執行署屏東分署，14日在車城鄉海口村舉行聯合拍賣會，吸引6、70位民眾參加競標。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署與法務部行政執行署屏東分署14日下午14時在車城鄉海口村海口港海巡署海口安檢所前侯船室展場辦理的2019年第一次查扣動產聯合拍賣會，吸引6、70位民眾參加競標，結果屏檢賣出73萬5千300元，屏東分署賣出6萬5千150元，總計賣得80萬450元。。

▲▼ 屏檢、執行署屏東分署聯合拍賣會 。（圖／記者陳崑福攝）

▲高雄高分檢察長楊治宇▼法務部執行署署長林慶宗。

▲▼ 屏檢、執行署屏東分署聯合拍賣會 。（圖／記者陳崑福攝）

由於屏東檢方拍賣2018年11月19日歷年最大宗岸際毒品走私案查扣的二艘漁船，以及沒收新制上路後，日後許多的拍賣都可囑託行政執行署執行，因此臺灣高等檢察署高雄檢察分署楊檢察長治宇及法務部行政執行署林署長慶宗都特別到場視察。

楊治宇檢察長表示，屏東地檢在偵查期間拍賣去年查扣最大宗岸際載運毒品的漁船，就是要藉此宣誓全力貫徹「行政院新世代反毒策略」及展現執法機關查緝毒品之態度及堅定決心。

執行署署長林慶宗說，這次拍賣雖然是二個機關各自賣自已的查扣物，但透過聯合拍賣，是要為未來的屏東地檢囑託屏東分署合作關係打下良好基礎。

聯合拍賣會首先由拍賣官主任檢察官莊玲如主持，眾所囑目的二艘漁船底價分別是20萬元、5萬元，其中底價20萬的漁船在莊主任檢察官炒熱氣氛、鼓勵加碼情況下，以69萬元拍出;另一艘底價5萬元的漁船，雖然價格低廉，但因為缺乏漁業證照，而且還有動產擔保債權，所以無人喊價。

另詢問度最高底價只有7千300元的IPHONE X手機，在此起彼落的競價聲下，最後以3萬元賣出。其餘傳真機、計算機，也很熱門，屏東地檢總計賣得73萬5千300元。

屏東分署則由行政執行官蕭小娟擔任拍賣官，拍賣12件動產，其中8件動產高於底價賣出，許多動產都很搶手。屏東分署現場同時變賣不用喊價競標的26件園藝盆栽等，相關的變賣品幾乎全部賣光，屏東分署總計入帳6萬5,150元。

屏東分署表示，這次拍賣會由於是二個單位聯合辦理，所以拍賣的標的比較多，吸引較多的人潮，且在熱烈競標下可提高拍定價格，日後亦會繼續和屏東地檢辦理聯合拍賣。

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關鍵字：屏東地檢署,執行署屏東,漁船,毒品,拍賣

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