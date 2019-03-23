目睹黑手黨連開7槍爆頭老爸　女童「與屍同車」後座淡定滑iPad

國際中心／綜合外電報導

墨西哥一名綽號「Joel ‘N’（喬爾）」的富商日前開車載著妻子與兩名女兒出門，沒想到卻在途中遭到黑手黨「El Chelo Mafia」連開7槍攻擊致死，整個過程全被一旁的妻小目睹。警方獲報趕往現場後，妻子與其中一名女兒顯然已經離開，但根據現場媒體所拍到的畫面，另一名女兒疑似因為衝擊太大，竟若無其事對中彈身亡坐在駕駛座的父親視若無睹，繼續玩著平板電腦。

▲女童不顧前座的父親已經死亡，繼續玩平板電腦。（圖／翻攝自CENTRAL EUROPEAN NEWS）



根據La Verdad報導，El Chelo Mafia近日為了控制當地，不停地對無辜民眾下手，光是上個星期就有至少13人死於該黑手黨的手下。而喬爾一家人遇劫當天就曾經遭到El Chelo Mafia包圍，但因為附近剛好有警察巡邏，因此順利脫險，怎知警方離開後，竟遭黑手黨繼續尾隨，不幸慘死槍下。

警方表示，兇手在喬爾的妻小面前對他開了7槍，特別是頭部、胸部，導致喬爾血流不止當場死亡。喬爾的妻子與兩名女兒都沒有在此次槍戰中受傷，目前已經受到警方保護。但從現場畫面可以看出，喬爾的屍體還躺在所駕駛的白色汽車駕駛座時，小女兒卻若無其事的坐在後座大玩iPad，母親與姊姊則早已不見蹤影。目前仍無法得知為何將小女童獨自留在車裡，而警方也已深入調查，喬爾與黑手黨是否有過節。