甘比諾老大「阻姪女和他約會」！慘遭24歲男「亂槍掃射」...身中6槍亡

▲ 殺害卡利的24歲嫌犯梅洛科。（圖／翻攝自Ocean County Jail）

國際中心／綜合報導

紐約黑手黨甘比諾家族（Gambino）老大卡利（Francesco "Frank" Cali）13日在自家住宅外，遭24歲嫌犯梅洛科（Anthony Comello）亂槍掃射，身中6槍身亡。對此，有消息來源指出，執法人員認為，梅洛科殺人的動機，可能是報復卡利阻止他與卡利的姪女約會。

根據CNN報導，梅洛科於13日駕駛卡車，故意撞擊卡利於史泰登島住宅外的凱迪拉克休旅車，藉此吸引對方出門，據稱未公布的監視器畫面中，嫌犯曾和53歲的卡利交談，但不久後梅洛科突然連開12槍，雖然卡利躲到休旅車後方避開子彈，但仍因身中6槍，送醫仍不治傷亡。

警方於16日逮捕梅洛科後，紐約警局局長謝伊（Dermot Shea）於當天記者會上表示，嫌犯已經被羈押在紐澤西州（New Jersey）州的海洋縣監獄（Ocean County Jail），不久後將被正式地以謀殺罪起訴，但調查遠不只如此，警方將調查介入此事的其他團替，未來也會持續收集其他證據，並持續追查犯罪動機。

▼ 甘比諾家族現任領袖，在紐約自家門前遭人槍殺。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

目前，警方未透漏犯案細節，但已發現嫌犯犯案的卡車，並將進行後續追查。警方也將拿卡利車上的與嫌犯的指紋進行比對。值得一提的是，有消息來源指出，梅洛科與卡利的家庭成員有某種關係，但由於後者不同意，因而引起梅洛科的反感、動下殺機，而且據悉，嫌犯背上疑似印有符號X。

這起暗殺案是自甘比諾家族第二代頭目卡斯特拉諾（Paul Castellano）34年前遭殺害後，首次發生老大遭謀殺事件。甘比諾家族是活躍於美國紐約和其他地區的義大利黑手黨組織，也是紐約黑幫「五大家族」之一，曾經是美國最有權有勢的黑幫家族，全盛時期甚至能將政治人物、法官與工會操縱在股掌之間，知名黑幫電影《教父》就是以該家族為原型。

▼ 1990年2月9日，甘比諾家族前頭目高蒂（右）抵達紐約法院。