「台北是高度容忍城市」柯文哲自爆：同婚公投投反對票…仍辦萬人同志遊行

▲台北市長柯文哲訪美。（圖／記者陳家祥攝，下同）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲訪美行進入第7天，22日下午在麻省理工與青年創業家及學生座談。會中柯文哲提到，台北市是最多元開放的城市，開齋節有5萬名穆斯林包圍台北車站慶祝，除了台北市哪裡還有？此外，雖然同婚議題在去年的公投沒過，但台北市的同志大遊行仍有12.5萬人參加。柯還自爆反同，「我投票時投反對你，但是我允許12.5萬人上街遊行，其中有5千人國外來的」，所以台北市一個高度容忍的城市。

柯文哲演講時提到，有一次去舊金山，在想為什麼過去20年人類創新，從Google、Facebook、特斯拉等，「為什麼過去20年人類的創新全部來自矽谷？難道其他地方不會出現？」

柯文哲表示，全美第一個承認同志的是舊金山，最會鬧、抗議、遊行的學校是加州大學柏克萊分校，丟汽油彈、反政府示威遊行等樣樣來。他指出，矽谷之所以成為矽谷，不是蓋了幾棟大樓，而是那地方就是很自由、很開放，所以才有辦法創新。

「東亞，或是說華人世界，最民主自由多元開放的是台北。」柯文哲說，雖然日本表面上各方面都贏台北，但是日本很排外，台北市全東亞最自由、民主、開放的城市。柯還笑說，以前陸客來台晚上都不出門，都在看電視，因為台灣居然可以罵總統，引來台下聽眾大笑；柯接著說，「不要笑，去上海馬路上罵習近平，看看會發生什麼事。」

柯文哲說，做為一個台北市長，台北市最多元民主自由開放的城市，拿兩個例子，一個是開齋節，5萬名穆斯林包圍台北車站慶祝，哪裡有？「美國號稱民主自由國家，你覺得有可能5萬名穆斯林包圍時代廣場？我看機關槍手榴彈都出來。」

而另外一個例子就是台北的同志大遊行。柯文哲說，台北同志大遊有12.5萬人參加，「但要知道，同志題目在這次公投沒過、是被reject的」；柯文哲接著說，「可是我雖然投票的時候投反對你，可是我允許12.5萬人上街遊行，其中有5千人國外來的」，所以台北市一個很高度容忍的城市，自由的基礎是容忍，有自由的靈魂才有辦法創新。