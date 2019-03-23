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慧眼看天下／紐西蘭血腥屠殺　右翼病毒蔓延

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新聞節目中心／綜合報導

以寧靜祥和聞名的紐西蘭，如今卻陷入了恐慌與不安中，南島的第一大城「基督城」兩座清真寺15日中午發生恐怖攻擊，正在禱告的穆斯林群眾遭槍手持自動槍械掃射，釀成50死50傷的慘劇。而其中一名澳洲槍手在犯案前9分鐘，大肆散播自己的恐攻宣言，稱自己憎恨穆斯林，充斥著反移民等言論，這也讓「白人至上主義」在全球升溫的問題受到重視。慧眼看天下第46集，邀請到淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中，與主持人黃寶慧深度探討國際情勢。

▲▼ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

暴力示威 法國「黃背心」運動變調
法國黃背心示威運動邁入第18周，抗議者走上巴黎香榭麗舍大道破壞、縱火、洗劫，尤其不少餐廳、品牌店面都成了洩憤對象，讓原本遊客如織的市中心滿目瘡痍。總統馬克宏因此提早結束滑雪行程，趕回巴黎參加內政部緊急會議，並表示將採取「有力決定」，避免更多暴力事件發生。

▼法國黃背心運動。（圖／路透）

▲▼法國黃背心運動。（圖／路透）

南韓毒霧霾創紀錄 經損逾千億
空氣汙染已經是全球都非常關注的議題，而南韓的空氣汙染更是嚴重，3月初所測得的數值，創下2015年開始監測PM2.5汙染情況以來最高紀錄，原因包括空氣流動不佳造成汙染物聚集，以及大陸的霧霾不斷吹入南韓，而根據最新的報告顯示，南韓去年因為空汙導致的經濟損失高達上千億台幣。

▼南韓霧霾嚴重。（圖／路透社）

▲▼南韓霧霾嚴重。（圖／路透社）

真假難辨 陸超市售山寨星巴克咖啡
近來中國大陸頻頻出現「假星巴克」，在市面上販售即溶咖啡，有不肖業者試圖以假亂真，不僅自製盜版貨，生產環境更是髒亂不堪，而且從2017年開始，這群盜版咖啡集團已經非法獲利將近1000多萬人民幣。

▼廣州山寨「星巴克VIA咖啡」。（圖／荔直播）

▲▼廣州山寨「星巴克VIA咖啡」大賺5千萬　官方：進口貨才是正版。（圖／荔直播）

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
台中夜店亂鬥「21歲超狂姊弟」醉瘋毆警　所長上台開罵：現在臨
不斷更新／猿7局6比2逆轉獅　廖健富單場4次四死破開幕戰紀錄

關鍵字：慧眼看天下,黃寶慧,直播,紐西蘭恐攻,白人主義,黃背心,南韓霧霾

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