黑衣亂入黃背心！香榭麗舍大道遭縱火洗劫…120年名店也遭殃　

▲黃背心運動漸變調。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

法國黃背心運動邁入第18周，原先的抗議訴求已逐漸被模糊，16日的示威中，民眾與警方發生激烈衝突，造成60人受傷，其中包含17名警察與1位消防員。還有有激進人士砸毀巴黎香榭麗舍大道上多間名店、銀行，就連著名餐廳Le Fouquet's也遭縱火燒毀。法國總理菲利普（Edouard Philippe）表示，當局正努力將主事者提交法庭審判。

▲2007年法前總統薩科奇（Nicolas Sarközy）在Le Fouquet's餐廳慶祝當選。（圖／路透）

巴黎知名的香榭麗舍大道（Champs-Élysées）上，多間精品店如Longchamp、Boss、Lacoste等店面玻璃都被打碎。巴黎消防員發言人表示，抗議者還砸毀銀行並縱火，當時緊急疏散了整棟大樓的民眾。而擁有120年歷史、許多政商名流最愛的Le Fouquet's餐廳，在此波攻擊中也無幸免於難，整個餐廳的玻璃都被砸碎，遮陽棚被燒毀，餐廳內也被毀壞，外牆也遭噴漆。

▲多間精品店、銀行遭砸毀、縱火並洗劫一空。（圖／路透，上皆同）



內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）在推特上痛批，黃背心呼籲採取行動，在巴黎街頭大肆破壞。且抗議群眾中，約有1500名身穿黑衣的極端暴力子混入，卡斯塔納表示，「這些人只是來砸東西。」他要求警方要更加堅定地應對這些「無法接受」的攻擊行為。

▲現場可見亂入的黑衣人。（圖／路透）



總理菲利普在CNN的專訪中指出，那些「原諒與鼓勵」抗議活動的人，基本上都是共犯，「當局正在努力確保將主事者提交法庭審判，並處以嚴厲懲罰。」