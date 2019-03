紐國槍案葬禮…父子面朝麥加入土　阿爾登：全國週五默哀2分鐘

▲基督城槍擊案受難父子下葬。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

基督城槍擊案首批受難者在20日舉辦葬禮,數百人從各地前來哀悼。由於死者多達50人,因此會分批進行葬禮,預計在本周結束前全部下葬。紐西蘭總理阿爾登也戴上黑色頭紗前往現場致意,她表示,當地時間21日將直播伊斯蘭教的周五「主麻日」(Jumuah),全國進行2分鐘默哀。

▲倖存家屬坐著輪椅參加葬禮。(圖/路透)



槍擊案受難者多是來自巴基斯坦、土耳其、索馬利亞、阿富汗、敘利亞等地的穆斯林移民,第一批下葬的兩位死者是對來自敘利亞的父子。他們的遺體包裹著白布,舉行完葬禮祈禱儀式(jenazah)後,就朝著聖地麥加的方向下葬。阿爾登(Jacinda Ardern)說,「我無法形容這有多麼悲痛,這些家庭為了尋找安全而來到紐西蘭,他們應該要能安全地在這裡生活。」

New Zealand's PM Ardern is a goddess:

* covering funeral costs

* offers financial assistance to families

* rejected hate

* says shooter will be "nameless" and implored others to do same

* expressed sympathy and love for Muslim communities

* enacting gun reform

We need one of her! pic.twitter.com/50x34lUvua