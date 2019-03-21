紐國槍案葬禮…父子面朝麥加入土　阿爾登：全國週五默哀2分鐘

▲基督城槍擊案受難父子下葬。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

基督城槍擊案首批受難者在20日舉辦葬禮，數百人從各地前來哀悼。由於死者多達50人，因此會分批進行葬禮，預計在本周結束前全部下葬。紐西蘭總理阿爾登也戴上黑色頭紗前往現場致意，她表示，當地時間21日將直播伊斯蘭教的周五「主麻日」（Jumuah），全國進行2分鐘默哀。

▲倖存家屬坐著輪椅參加葬禮。（圖／路透）



槍擊案受難者多是來自巴基斯坦、土耳其、索馬利亞、阿富汗、敘利亞等地的穆斯林移民，第一批下葬的兩位死者是對來自敘利亞的父子。他們的遺體包裹著白布，舉行完葬禮祈禱儀式（jenazah）後，就朝著聖地麥加的方向下葬。阿爾登（Jacinda Ardern）說，「我無法形容這有多麼悲痛，這些家庭為了尋找安全而來到紐西蘭，他們應該要能安全地在這裡生活。」

New Zealand's PM Ardern is a goddess:

* covering funeral costs

* offers financial assistance to families

* rejected hate

* says shooter will be "nameless" and implored others to do same

* expressed sympathy and love for Muslim communities

* enacting gun reform

We need one of her! pic.twitter.com/50x34lUvua — Amy Siskind(@Amy_Siskind) 2019年3月20日

在案發的清真寺附近，許多人也在街道上跳起紐西蘭毛利人的哈卡舞（haka）來送別死者，而位於奧克蘭最大的穆斯林學校，全校師生也用哈卡舞來向所有受難者致意。先前在其中一間清真寺擊退槍手的阿齊茲（Abdul Aziz）也到現場參與葬禮。目前努爾清真寺（Al Noor Mosque）正在加速修復，希望能在周五順利進行祈禱儀式。

根據最新消息指出，紐西蘭已禁止半自動步槍，阿爾登先前誓言改變國家的槍枝法，並表示，「我現在可以告訴你一件事：我們的槍枝法會修改。2005年、2012年，以及2017年都有試圖更改。現在是時候改變了。」

▼紐西蘭學生以「哈卡舞」向受難者致意。

