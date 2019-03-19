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荷蘭槍擊嫌犯被逮捕！疑「家庭糾紛」針對1女開槍...波及協助路人

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▲▼荷蘭烏特勒支（Utrecht）發生槍擊。（圖／路透）

▲烏特勒支電車站發生槍擊。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

荷蘭烏特勒支（Utrecht）電車站於當地時間18日上午發生槍擊案，共造成3人死亡、9人受傷，其中3人身受重傷。當地警方證實，已經逮捕37歲的土耳其籍嫌犯，原先認為不排除有恐怖主義的可能，後來警方指出，槍擊可能是家庭糾紛所引起，連帶波及其他無辜路人。

這起槍擊發生在當地時間上午10點半左右，37歲的土耳其男子泰尼斯（Gökmen Tanis）被指控為槍擊案的嫌犯，案發後搭車逃逸，警方隨後也公布該男照片，大約8小時後，他烏特勒支北部的街上遭到逮捕。目前還不確定是否有其他人涉案，據報導，警方逮捕了第二名可能的嫌犯，但未公布姓名或照片。

當地電視台報導，泰尼斯住在烏特勒支當地，原本是來自土耳其約茲加特（Yozgat）先前就有過前科，包含曾經在案發地點附近公寓謀殺一名女性，另外他也在3月4日因被指控性侵出庭，是警方熟知的人物。

▲▼荷蘭烏特勒支（Utrecht）發生槍擊。（圖／路透）

▲槍擊嫌犯泰尼斯。（圖／路透）

荷蘭公共檢察官表示，目前仍會往恐怖攻擊的方向調查，盡速查清嫌犯的動機。不過，根據土耳其官方媒體安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，警方發言人詹斯（Bernhard Jens）表示，這起槍擊可能是由家庭糾紛所引起，案發當時，泰尼斯由於「家庭因素」朝一名女子開槍，接著連帶射擊其他想協助該女子的人。

一名目擊者提到，當時他看到一名女子倒在地上，哭喊著「我甚麼都沒有做」。另一名目擊者則表示，當時他正在電車上，接著聽到後面的車廂傳來「碰碰碰」的聲音，接著看到許多人在逃跑，「我看到槍手當時只針對某一個人，有個女性趴在地上，其他人想要幫忙，槍手就繞到這些人後面開槍」。

荷蘭反恐攻機構仍然將烏特勒支的威脅等級設為最高等，周遭的的阿姆斯特丹、度特丹、海牙、史基浦機場（Schiphol airport）等地也都加強戒備。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）譴責，這起攻擊讓整個國家都感受到厭惡和不信任，「若真的是恐怖攻擊的話，我們只有一個回應，我們的國家和民主，必須比狂熱主義和暴力更加堅強。」

▼警方正在搜查嫌犯公寓。（圖／路透）

▲▼荷蘭烏特勒支（Utrecht）發生槍擊。（圖／路透）

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