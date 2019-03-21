快訊／紐西蘭禁半自動步槍！　「恐攻50人亡」急頒嚴格槍枝法

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紐西蘭基督城15日發生該國史上最慘重的恐攻槍擊，最新消息指出，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）21日宣布，該國將立法禁止半自動步槍和突擊步槍。上周17分鐘的屠殺造成50人死亡、50人受傷之後，紐西蘭當局就誓言頒布嚴格的槍枝法。

▲ 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／達志影像／美聯社）



阿爾登表示，新法預計於4月11日上路，「現在，在這次襲擊發生6天後，我們宣布禁止在紐西蘭使用所有軍用類半自動武器（MSSA）和突擊步槍」，「其他用於將槍枝轉換為MSSA的相關零件，還有所有高容量彈匣均會被禁止。」

▼ 恐攻槍手塔朗特16日現身法庭，擺出白人至上手勢。（圖／路透社）



恐攻發生後，當局發現28歲主嫌塔朗特（Brenton Tarrant）合法擁有5支槍枝與擁槍執照，包括2把半自動步槍、2支手槍以及1把連珠式步槍。阿爾登當時表示，「我現在可以告訴你一件事：我們的槍枝法會修改。2005年、2012年，以及2017年都有試圖更改。現在是時候改變了。」

紐西蘭槍枝管制寬鬆，只要滿16歲並通過牌照測驗，就能擁槍，在網路上也買得到槍枝。紐國持擁槍執照人數約有25萬，占全國5.2％。據《衛報》報導，紐西蘭恐攻前允許人們持有半自動步槍，這類武器經常成為發動攻擊的工具，澳洲和英國都已禁止。