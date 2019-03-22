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下水道工程收受廠商賄賂放水　北市府技工收押禁見

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▲台北市政府工務局衛生下水道工程處。（圖／翻攝Google map）

▲台北市政府工務局衛生下水道工程處，爆發技工涉嫌收受廠商賄賂案。（圖／翻攝自Google Map）

記者楊佩琪／台北報導

檢調偵辦台北市政府工務局衛生下水道工程處技工收賄案，22日傳喚承辦的傅姓技工，發現涉嫌收受廠商10萬元賄賂，並在辦理驗收時放水，將傅男聲請羈押。台北地方法院開庭，依犯罪嫌疑重大，且擁有台胞證，資金充沛，有逃亡、串證滅證之虞，裁定羈押禁見。

法官認為，傅男涉犯《貪汙治罪條例》收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪。而傅男名下擁有股票、基金等資產高達數百萬元，又領有台胞證，不僅有逃亡動機也有逃亡的能力，加上傅男於廉政官查訪時，有刻意躲避的行為，足認有逃亡之虞。

雖然傅男坦承犯行，但經清查其帳戶，尚有不明現金多達數十萬元，是否與標案有關或是其他承辦標案的賄款，還有待檢察官逐一比對釐清，且部分案情未明，傅男也被發現有刻意刪除於共犯的通訊對話紀錄，有湮滅證據的舉動。綜合考量下，裁定將傅男羈押禁見。

至於共犯吳姓業者部分，同樣被以有勾串、滅證、逃亡之虞，加上可能涉案人士於案件中所扮演角色，還有待檢察官進一步釐清，因此也裁定羈押禁見。

根據了解，傅男主要負責的為場站維護工程、災防操作等業務。2018年「場站暨災防設備操作維護案」由大譽公司以900萬元得標，但傅男涉嫌在辦理期間收受賄賂，並於驗收時放水。檢廉21日兵分9路發動搜索，並傳喚包括傅男在內共8人到案，22日清晨，向法院聲請將傅男及吳男羈押禁見。另一涉案的楊姓退休公務員，則是被以30萬元交保候傳。

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