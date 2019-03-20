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批新課本難產、放水　 教團：新課綱應分階段實施109年再實施

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▲▼ 新課本難產　 教團：新課綱應分階段實施109年再實施。（圖／記者崔至雲攝）

▲教團指出，新課綱應分階段實施，且應等到109年再全國實施。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國家教育研究院19日指出，新版教科書會如期、如質完成教科書審查。但國教行動聯盟、全國教育產業總工會等教團仍擔心是否能給學生一套好的教科書，呼籲教育部，教科書的審查一定要嚴謹，要做好品質把關，不能放水，12年國教課綱應分階段實施，確保學生的學習效果與競爭力的提升，同時也應進行試教，等到109學年度再全國實施。

國教行動聯盟理事長王立昇表示，新課綱的推動應遵循完整程序，順序應為「新課綱研擬→課審會審議→教科書編輯→教科書審查→小規模試教→經檢驗若優於原課綱教材，則可全國推行」，如果沒有比較好，則要評估是新課綱本身的問題還是教科書的問題，如果是前者，則要回到國教院進行課綱的修改，如果是後者，則要進行教科書的修訂，再送審通過後，確定可達到新課綱的要求，才能讓孩子有一套好的教科書學習。

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▲▼ 新課本難產　 教團：新課綱應分階段實施109年再實施。（圖／記者崔至雲攝）

▲王立昇表示，新課綱的推動應遵循完整程序「新課綱研擬→課審會審議→教科書編輯→教科書審查→小規模試教→經檢驗若優於原課綱教材，則可全國推行」。（圖／記者崔至雲攝）

翰林國中高中國文課本總召集人宋裕也指出，目前的教課書仍有許多問題，這將會造成相當嚴重的後果，甚至引響未來62萬學生的授教權，而12年國教入學制度在103年實施，但卻沒有一套新的課綱，程序已然錯亂，新課綱從102年就開始研擬，但到現在還有一些不需要教科書的科目沒有完全審完，需要教科書的科目則在去年11月才全部完成，從102年到107年整整花了5年的時間，顯然這個新課綱有大幅度的調整，這樣倉促上路，如何能讓新課綱的精神廣施眾學子？「五月底如果出得來，就是放水」。

全國教育展業總工會理事長黃耀南也強調，教育措施不能先有再求好，一定要準備好了才能上路，如果採用滾動式修正的方式，那開始幾年的學子不就是白老鼠嗎？103年實施的十二年國教入學制度造成紛亂就是前車之鑑，當時的國民黨政府因此而得不到許多民眾的認同。為何現在的民進黨政府不能記取教訓呢？

▲▼ 新課本難產　 教團：新課綱應分階段實施109年再實施。（圖／記者崔至雲攝）

▲宋裕指出，目前的教課書仍有許多問題，這將會造成相當嚴重的後果，甚至引響未來62萬學生的授教權。（圖／記者崔至雲攝）

王立昇也提醒，教育政策要尊重專業，不要有政治因素的干擾，現在的教科書尚在審查中，審查委員有其專業，如果教科書不符要求，就應該重編或修改，絕不能放水，教育部或國教院怎能設定完成的時間表呢？如果遇到困難而無法及時完成，難道教育部要請審查委員們不要刁難嗎？

王立昇指出，日本將於2020年起實施新的「學習指導要領」，而該要領在2016年即公告，有四年的時間進行後續的教科書編輯及小規模試教；芬蘭的「高中無年級制」經過了18年才立法全國實施，反觀台灣則在新課綱公告後半年就要完成教科書的審定，沒有經過試教就全面上路，難道這也是台灣的「教育奇蹟」嗎？

▲▼ 新課本難產　 教團：新課綱應分階段實施109年再實施。（圖／記者崔至雲攝）

▲林奕華表示，在匆促之下選出來的書，讓老師匆促老師備課等，「這些都是亂象，孩子是最大的受害者」。（圖／記者崔至雲攝）

立法委員林奕華也聲援表示，以過往的經驗，一年編一年審，就算以最快的審的速度也要1年半的時間，但是這次社會科卻到去年10月才確定，自然科更是在11月才確定，現在已經聽聞很多書商都已經送書請學校選書，而這些請學校選出來的書，卻是沒有經過審查過的，教育部長要不要我們一個答案，在匆促之下 選出來的書，又讓老師匆促老師備課等等，這些都是正確的嗎？「這些都是亂象，孩子也是最大的受害者」。

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關鍵字：課本,難產,放水,教團,新課綱,12年國教

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