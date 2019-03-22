「親美友中」遭美智庫質疑　柯文哲：兩岸政策沒辦法完全清楚

▲柯文哲訪美。（圖／ETtoday新聞雲採訪團隊）

政治中心／波士頓報導

台北市長柯文哲日前在華府傳統基金會演講時，提出「親美友中」是目前最適合台灣面對美中台三角關係的原則，但美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀質疑，柯文哲的兩岸政策並沒有說清楚。對此，柯文哲受訪說，「其實兩岸政策也沒有辦法完全清楚」，先表達一個態度，可以做的先做，但是態度還是很重要。

葛來儀表示，對美國而言，很重要的是，不管誰成為台灣總統，能管控好與中國的關係，不要讓美國被拖進不必要的衝突中。她質疑，柯文哲所謂對大陸「友好」是指意思？是談和平條約還是接受九二共識？直言柯文哲此行留下許多問題待解答。

「其實兩岸政策也沒有辦法完全清楚。」柯文哲說，先表達一個態度，可以做得先做，但是態度還是很重要；至於葛來儀希望知道更多細節，柯說，「對啦，但是只有一個鐘頭我也沒辦法講到那麼多」。而對於「親美友中」美方可能聽不懂，柯說，「我想她也不代表所有的美國人吧。」

至於「友中」該如何實踐？是談和平條約？還是接受九岸共識？抑或是單純兩岸一家親？柯文哲說，「我想兩愛一家親是一種態度，但是至於要怎麼做，真的是要坐下來談」；柯也說到，條約本身反而不是最重要，因為在歷史上，很多這種合約簽一簽也沒有實踐過。

另外，前AIT處長包道格也認為，若柯文哲用台北市長名義，兩岸立場模糊，但未來若參選總統的話不能這樣。柯文哲也同意，「因為我每次講說，台北市長考卷比較好考。」