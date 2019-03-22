柯文哲20小時快閃亞特蘭大　州長、參議員、市長旋風見一輪

▲柯文哲訪美，拜會喬治亞州州長。（圖／台北市政府提供）



政治中心／綜合報導

柯文哲訪美行進入第6天，20日晚間抵達亞特蘭大後，21日上午接連見證台北市進出口同業公會與大亞特蘭大商會簽署合作備忘錄、拜會亞特蘭大所在地喬治亞州的參議員、拜會亞特蘭大市長，短短不到20小時快閃亞特蘭大，隨即啟程趕往波士頓。

柯文哲在見證完合作備忘錄後受訪表示，亞特蘭大機場是全美國客運量最大的機場，貨運量在全世界排名前10名，事實上是美國一個很重要的物流中心，而這次台北市的進出口商業公會來跟亞特蘭大的商會簽一個合作備忘錄，希望在物流方面進出口有一個合作。

接著柯文哲啟程啟程拜會喬治亞州共和黨籍聯邦參議員艾薩克森（Johnny Isakson），艾薩克森為聯邦參院台灣連線（Senate Taiwan Caucus）成員，過去曾訪問台灣，長期以來亦對台灣表達支持。此外，喬治亞州的州檢察長卡爾（Chris Carr）也特別前來與會。

結束參議員的拜會行程後，柯文哲接著趕赴拜會亞特蘭大市長波托斯（Keisha Lance Bottoms），波托斯非常感謝40年前雙方締結姐妹市，並特別感謝前市長幫亞特蘭大建立良好的國際關係。柯文哲則表示，亞特蘭大是一個很有活力、產業非常發達的城市，也誠摯邀請波托斯市長能夠拜訪台北市，並期盼雙市情誼深厚長存。

▲柯文哲訪美，拜會亞特蘭大市政府。（圖／台北市政府提供）

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