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渡輪翻覆92死！最新沉船畫面曝光　破百位遊客1分鐘全部滅頂

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記者趙蔡州／綜合報導

伊拉克北部大城市摩蘇爾（Mosul）底格里斯河（Tigris River）河段，21日發生了一起渡輪翻覆沉沒的意外，目前死亡人數已經攀升至92人，搜救工作仍在持續進行當中，伊拉克總理馬帝（Adil Abdul-Mahdi）也趕往現場視察及指揮，並宣布全國哀悼3天。如今渡輪沉沒造成遊客滅頂的18秒畫面也在網路上曝光。

綜合外媒報導，意外發生在摩蘇爾的底格里斯河段，當時剛好是庫爾德人的傳統節日納吾肉孜節，民眾開心慶祝新年和春季的到來，許多也趁隙結伴出門旅遊慶祝，當時這艘渡輪載了遊客要開往另一個小島，不料渡輪才離岸後不久就翻覆沉沒，乘客從翻到半空的船上墜入河中，過程僅短短十秒畫面相當駭人。

▲▼伊拉克渡輪沉沒增至92死，總理到場勘查。（圖／路透社）

▲救難人員仍然在持續展開搜索。（圖／路透社）

影片中可以看見，渡輪離岸後數秒內就失去平衡、並朝右側往河面下沉，儘管遊客拚命的逃到另一側，但是最後船身下沉仍讓全部人墜入河裡，最後整艘渡輪也完全翻覆、底部朝天，將所有遊客全部蓋在水中，驚悚的畫面也讓岸上的人瘋狂尖叫、奔走求助。

摩蘇爾市市長阿拉吉（Zuhair al-Araji）表示，事發當時船上有將近150人，92人溺斃死亡，目前仍有近60人下落不明，罹難者多數是婦孺，因為不會游泳而溺斃。而且這艘渡輪其實限乘才30人，當時載客量卻近乎是5倍，導致死傷進一步加重。

▲▼伊拉克渡輪沉沒增至92死，總理到場勘查。（圖／路透社）

▲當時船上有將近150人，92人溺斃死亡，目前仍有近60人下落不明。（圖／路透社）

這場意外中不幸失去母親的倖存者塔久丁（Omtir Tajuddin）表示，「（事發前）我們全家都很高興，正在準備食物來慶祝納吾肉孜節。我的母親在母親節走了，這合理嗎？她從ISIS（伊斯蘭國）手中倖存下來，卻死在從海岸開往烏姆拉比因島的渡輪上，航程只有短短100公尺遠……。」

伊拉克總理馬帝也趕到現場視察並指揮救援，同時宣布全國為這場意外哀悼3天。當地水利機關負責人則表示，由於河水水位高，渡輪才會中途翻覆；當地民眾也指控，渡輪營運公司無視警告，因此才釀成這場意外。當地法院目前已經下令拘捕渡輪船主及9名與此案相關的工人，另外搜救工作也還在持續進行。

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關鍵字：伊拉克,渡船,摩蘇爾

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