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超載逾百人！渡輪翻覆沉沒「增至92死」　母親節慶祝活動成悲劇

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▲▼伊拉克渡輪沉沒增至92死，總理到場勘查。（圖／路透社）

▲ 伊拉克一艘渡輪在河中翻覆。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

伊拉克一艘超載的渡輪21日在北部大城摩蘇爾（Mosul）底格里斯河（Tigris River）河段上發生翻覆沉沒意外，死亡人數已經攀升至92人。目前搜救工作仍在進行中，總理邁赫迪（Adil Abdul-Mahdi）也趕往現場視察及指揮，並宣布全國哀悼3天。

政府指出，21日適逢庫爾德人的傳統節日納吾肉孜節，民眾開心慶祝新年和春季的到來；阿拉伯世界也在這天慶祝母親節，因此有許多民眾參加慶祝活動，乘渡輪前往旅遊小島烏姆艾爾拉比因（Umm al-Rabeein），多為婦女及小孩。

▲▼伊拉克渡輪沉沒增至92死，總理到場勘查。（圖／路透社）

▲▼ 搜救行動仍在進行，死亡人數也仍在上升。（圖／路透社）

▲▼伊拉克渡輪沉沒增至92死，總理到場勘查。（圖／路透社）

《路透社》報導，摩蘇爾市市長阿拉吉（Zuhair al-Araji）表示，事發當時船上有將近150人，92人溺斃死亡，目前仍有近60人下落不明。衛生部發言人巴德爾（Saif al-Badr）指出，罹難者中至少有12名兒童。

在這場意外中不幸失去母親的倖存者塔久丁（Omtir Tajuddin）表示，「（事發前）我們全家都很高興，正在準備食物來慶祝納吾肉孜節。我的母親在母親節走了，這合理嗎？她從ISIS（伊斯蘭國）手中倖存下來，卻死在從海岸開往烏姆拉比因島的渡輪上，航程只有短短100公尺遠。我們是一個沒有價值的民族。」

消息指出，這艘渡輪僅限乘30人，當時載客量卻將近限乘人數的5倍。當地水利機關負責人則表示，由於河水水位高，渡輪才會中途翻覆。法院已經下令拘捕渡輪船主及9名與此案相關的工人。

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關鍵字：伊拉克,渡船

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