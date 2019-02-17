好強！25歲媽自然產「生下七胞胎」　母子健康...7寶排排睡萌翻

▲伊拉克媽媽生下七胞胎。（圖／翻攝自The Sun）

記者錢玉紘／綜合報導

伊拉克一名25歲媽媽非常罕見第一次懷上七胞胎，日前她透過自然生產的方式產下7個孩子，而且母子全都相當平安，現在他們全家共有10個小孩。7個孩子的照片也在網路上瘋傳，許多網友都給予這家人祝福，這也是伊拉克國內第一個妻胞胎案例。



綜合外媒報導，這名媽媽在伊拉克東部迪亞拉省（Diyali）的醫院裡面產下7個寶寶，有6個女嬰，一名男嬰，這也是該國第一個7胞胎的案例。當地衛生單位的發言人伊薩威（Firas Al Izzawi）提到，這名媽媽透過自然產的方式，生下7個孩子，全都很健康。

照片中可以看到，剛出生的小寶寶們彼此緊靠在一起，之後將會接受檢查和治療，許多伊拉克的民眾也在網路上留言，和這家人一起慶祝7個寶寶的誕生。爸爸法蒂（Youssef Fadl）則表示，他們完全沒有想過會一次多那麼多小孩，原先他們酒已經有三寶了，現在夫妻倆要同時照顧10個小孩。

世界上第一個存活下來的7胞胎案例發生在美國愛荷華州，1997年，麥康黑夫婦（Kenny and Bobbi McCaughey）透過剖腹產，一次生下了7個寶寶，當年產檢的時候，醫生就建議他們進行「選擇性減少」的手術，降低風險，但這對夫妻堅持一試，最後母子均安。

▼現在這一家人一共有10個小孩。（圖／翻攝自The Sun）



