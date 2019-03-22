大陸打壓外交「藍委罵蔡英文」 民進黨酸：像爸爸不敢挺娜娜

▲蔡英文。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨發言人周江杰22日發布新聞稿批評，國民黨立委費鴻泰將世界衛生大會（WHA）排拒台灣參加推責於總統蔡英文，國民黨不批評大陸打壓，反過來幫腔北京攻擊台灣政府捍衛主權，「根本是角色錯亂、為大陸助攻，國民黨只會助長加害者的氣焰，繼續打壓台灣的國際參與，不僅傷害台灣主權及尊嚴，也嚴重打擊台灣外交人員士氣」。

周江杰指出，台灣無法參與世界衛生大會等國際組織會議，原因就是大陸惡意阻擾所導致。他痛斥，大陸不斷以「一中原則」打壓台灣的國際參與，甚至是以鬧場的方式阻擾活動的進行，完全無視台灣人民利益與心聲，他嗆，「國民黨不但沒有譴責這樣的加害者行為，反而指責被打壓的台灣，難道為了維護國家主權及尊嚴錯了嗎？難道台灣沒有卑躬屈膝地接受『一中原則』錯了嗎？」

周江杰怒指，「馬英九執政時期，以傷害國家尊嚴、犧牲台灣主權，向大陸低頭，換取在世界衛生組織表面的參與，但事實上，台灣得到了什麼呢？大家還記得2009年H1N1新流感疫情發生時，世界衛生組織將台灣H1N1新流感病例列在大陸的統計項目下，把台灣矮化為大陸的地方。2013年中國隱匿H7N9禽流感疫情，甚至拒絕交出病毒樣本，作為疫苗研發，造成全球防疫漏洞」。

周江杰表示，國民黨主張「九二共識一中各表」被大陸無情地打臉，國民黨也不敢對北京吭一聲，又是回過頭來罵民進黨出氣，然後再繼續謀求跟大陸簽署投降式的和平協議。他酸，「國民黨不向北京抗議，只會回頭牽拖民進黨，就是國民黨的慣性手段。費鴻泰把無法參與WHA歸罪台灣政府，也就只是『爸爸不敢挺娜娜』戲碼的一再演出。」