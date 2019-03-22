「身為勇敢的中華民國軍人...」　女軍官出櫃力挺蔡英文捍衛主權

▲王翊目前人在尼加拉瓜受訓。（圖／翻攝王翊臉書）

政治中心／綜合報導

目前人在尼加拉瓜受訓的女軍官王翊，在臉書上以「沒有人是局外人系列之十三」公開同性戀者身分，並力挺總統蔡英文捍衛主權，強調自己身為一個勇敢的中華民國軍人，對於「國籍」表態是責無旁貸的，「在我心目中從來沒有台獨議題，因為自我有記憶以來，中華民國本來就是一個主權獨立的國家」，引來上千網友按讚分享。

王翊說，她在哪出生就是哪裡人，就算追溯到父母也還是中華民國人，前幾天在受訓學校門口的小衛兵叫她chinita她也都嚴正糾正，個人也不反對更名或並稱「台灣」，畢竟連通行多年的護照封面都這樣寫，而且每次出國都要跟別人解釋Republic of China不可簡稱China的時候，真的非常常心累，也很無奈。

王翊指出，中華民國這個主權獨立的國家已經108年了，雖然它的很大一塊被共產黨佔據，成了中華人民共和國，所以領土不算完整、雖然它的很多制度都還不甚完美天天挨罵，但它還是她的國家，「這片土地的美，在於它住著我的親人好友、愛我的人跟我愛的人、以及比我還珍惜它的人們。對我而言，一個人沒有認同，性別也好性傾向也好職業也好國籍也好，就像是沒有根一樣，心永遠是空的，夜深人靜只有無地自容的份而已，可悲至極。」

王翊分享蔡英文臉書貼文連結，「她不只是我國第一位女總統，也是我有思考能力以來知道最有勇氣的總統」，她支持也認同蔡英文守住主權尊嚴的理念，因為做為軍人，她曾無數次誓言捍衛中華民國主權、領土與人民，這不因黨籍或其它主張而有所折損，「就像我善盡職業道德與專業的工作能力，不因我是一個在自己國家奉公守法按時納稅還不能用民法結婚的同性戀而有所折損。」

有關歐陽娜娜表明「我是中國人」，王翊認為，儘管以自己對國籍的定義，她也是中華民國人，但是她不覺得。「我對她的個人認同無權置喙，尤其以她的職業，要放棄整個中華人民共和國那麼一大塊市場，無疑是跟自己的收入過不去，我理解但是不認同，因為她或她的父母只要乖乖繳清各種稅收費用，她依舊享有中華民國公民的各種權利，包括健保制度跟參政權等等，不贅述了。」

王翊也提到，前國民黨立委邱毅稱「如果妳是台獨不承認中國人，那你很可能就是在統一後要被斬首的人」，他也許忘記自己的國籍，但大概還記得自己的國家是個尊重言論自由的民主法治國家，所以他才可能、可以這樣大放厥詞，享受中華民國國人才有的言論自由。

至於軍官共諜案，王翊坦言，「我心裡偷偷覺得他們根本就是現今部份國人不尊重軍人導致各種光怪陸離現象的主要罪魁禍首，對他們空洞靈魂的鄙視永無止境，多說一句我都覺得髒了自己的臉書」，希望不是軍人但是看到這篇貼文的人，不要習慣看到幾粒老鼠屎就覺得自己之前看的聞的吃的也都是屎。

王翊強調，自己臉書的言論完全是個人想法，「請勿腦補覺得我一人就代表全國軍，我只是不重要的小咖，沒有發言人那麼辛苦可憐包袱重又高EQ，看完這篇覺得不舒服的人，恕我無能為力，因為那是你的問題不是我的，快走不送！」

對於王翊的發言，國防部發言人陳中吉22日表示尊重，認為內容是在強調「中華民國軍人」身份。