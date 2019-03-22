「主題娛樂餐廳」內藏賭博　現金和籌碼1比1可互換

▲台南市警二分局在中西區民權路段主題娛樂餐廳，當場查獲蘇姓店家負責人及現場賭客4人，現場並查扣犯罪用之賭具及籌碼等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日發現有不肖業者利用主題娛樂餐廳，吸引顧客上門並可在店內利用現金換取籌碼來消費或是賭博，台南市警二分局接獲線報後，特動員分局警力積極查緝，於3月21日晚間10時在中西區民權路段主題娛樂餐廳，當場查獲蘇姓店家負責人及現場賭客4人，現場並查扣犯罪用之賭具及籌碼共計新台幣約6千元等證物。

經調查該主題娛樂餐廳以複合式的方式來經營，來店的客人可以現金1比1來換取籌碼，進而利用籌碼在店內飲、食，並提供麻將、德州撲克牌的遊玩，店家從中來抽取遊玩的費用，警方於日前接獲線報後，歷經多日來的蒐證及監控埋伏，21日晚間10時許由警二分局偵查隊及民權派出所編組人員共同組成專案小組，持台南地院核發之搜索票直搗該主題餐廳，發現現場正有一桌客人正在遊玩麻將，全案將蘇姓店家負責人及現場賭客4人依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警二分局表示，複合式主題娛樂餐廳內藏有賭博歪風，顯然係提供不特定人賭博的場所，而賭博危害社會甚鉅，經常讓許多人一擲千金導致傾家蕩產，實不可取，本分局為嚴正執法、端正善良風俗、杜絶不肖業者利用合法來掩護非法，貫徹公權力絶對不容挑戰。