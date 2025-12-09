　
    • 　
>
地方 地方焦點

新北秋冬限定賞芒正當時　瑞芳三安揭開山城秘境魅力

▲新北秋冬限定賞芒正當時。（圖／新北市農業局提供）

▲在山頂上鳥瞰滿開的銀白芒花。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著秋冬腳步到來，新北市瑞芳區三安社區迎來一年一度的芒花盛景，滿山銀白花絮與金瓜石山海景觀相互映襯，吸引許多民眾上山賞景踏青，成為秋冬旅遊的熱門去處。三安社區除了擁有得天獨厚的自然景觀，更保留豐富的礦業文化資源，遊客在欣賞芒花之餘，也能透過導覽深入了解地方發展脈絡。近年社區積極推動導覽體驗與農遊活動，展現山城獨特的風貌與魅力。

新北市農業局表示，三安社區位於瑞芳區金瓜石石山里，是座融合自然與人文的山城聚落。每年秋冬受東北季風影響，山坡芒草盛開，銀白花海與十三層遺址交織成具地方特色的季節景觀；走入社區不僅可欣賞限定美景，也能感受昔日礦業聚落保留下的歷史軌跡。社區近年設立「石在幸福．水岸石頭公園」，以在地巨石結合原生植物打造休憩空間，呈現兼具自然與生活美學的環境，成為旅客駐足的新亮點。

▲新北秋冬限定賞芒正當時。（圖／新北市農業局提供）

▲三安社區旁芒花步道。

三安社區長期投入環境維護與文化保存，並參與農村再生計畫，逐步建立具在地特色的農遊模式。旅客在導覽員引領下，可漫步於歷史水橋與山城步道間，體會歲月痕跡；社區亦結合農事體驗與文化活動，讓民眾以更多元方式認識地方。若想更深入了解三安社區，可洽詢社區理事長吳麗君（0919-131-846）安排導覽，享受一趟貼近土地與人情的深度旅行，透過互動交流看見新北農村的魅力與價值。

農業局長諶錫輝表示，新北市目前共有19個農村再生社區，從生活、生產、生態等面向推動永續發展，藉由多元農遊體驗，讓民眾更深入理解農村社區的特色，共同打造全方位永續的「農業健康市／式」。

▲新北秋冬限定賞芒正當時。（圖／新北市農業局提供）

▲三安社區設立「石在幸福．水岸石頭公園」成為遊客新打卡點。

芒花季三安社區瑞芳旅遊礦業文化秋冬景觀

