西螺主題餐廳藏賭場！　警天天臨檢還遭嗆「檢警無奈何」

▲雲林縣西螺一間主題餐廳1月涉嫌提供場所及賭具，企圖以合法掩蓋非法的聚眾賭博。（圖／記者傅誠翻攝，下同）

地方中心／雲林報導

雲林縣西螺一間主題餐廳1月涉嫌提供場所及賭具，企圖以合法掩蓋非法的聚眾賭博，檢方接連一個多月的密集臨檢，18日晚正式查抄該店，並查扣4張百家樂桌面、店內電腦主機及帳冊，另還有賭資10萬元、2500枚籌碼，全案由檢察官持續調查中。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，許多都會區都開設不少主題餐廳會館，店內豪華猶如國外賭聽，提供德州撲克、百家樂等牌桌，僱請正妹荷官，表面是進行益智娛樂，勝者能取得獎勵，看似不涉及賭博，實際上業者暗中在經營賭局，以會員制篩選賭客，用合法主題餐廳來掩飾賭博真相。

▲雲林縣西螺一間主題餐廳企圖以合法掩蓋非法的聚眾賭博，店內提供德州撲克、百家樂等牌桌。（圖／記者傅誠翻攝，下同）

雲林西螺該主題餐廳在台一線省道旁，內有4張百家樂桌，有5名以上正妹荷官，月薪約3萬元，且都須經過職前訓練，發牌要有一定水準，面臨警方上門稽查時，也要口徑一致，須強調純粹是益智娛樂，不涉及賭博；黃怡華指出，檢方18日晚已發動查緝，查扣該主題餐廳的帳冊、電腦主機等涉案物，且將店內1名女經理及5名女荷官帶回偵訊，6人都否認涉嫌賭博，檢方表示有賭客的證詞，所以有信心能突破6人心防，以賭博罪起訴。

《蘋果日報》報導，黃怡華表示，該店1月開幕時，西螺警分局就天天登門臨檢，業者卻高喊「不違法」、「檢警無奈何」，因此仍吸引許多玩客上門，業者更推出「積分競賽」，月、季、年度決賽若有達到積分標準，可獲得電視、電動車，甚至是大型重機；警方目前已掌握數十名賭客，將深入調查是否涉及賭博罪。

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