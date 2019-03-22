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台積電南科18廠工地發生墜樓　1名工人送醫不治

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▲台積電南科18廠工地，驚傳工人墜樓事件，1名40歲黃姓工人，疑從5樓墜樓，經送台南市立安南醫院急救仍傷重不治。（圖／記者林悅翻攝）

▲台積電南科18廠工地，發生工人墜樓事件，1名40歲黃姓工人，疑從5樓墜樓，經送台南市立安南醫院急救仍傷重不治。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台積電南科18廠工地，3月22日上午發生工人墜樓事件，在廠房施工的1名40歲黃姓工人，疑從5樓墜樓，經送台南市立安南醫院急救仍傷重不治，台積電指出，目前正在調查事故原因暫時停工，預計下周一復工。

台南市消防局22日上午10時4分許接獲報案指稱，位於南科的台積電18廠正在興建中的5奈米廠工地，發生工人墜樓事件，消防人員馬上派員前往搶救，消防人員到場發現，該墜樓工人年約40歲，從約24公尺高處墜樓，當場無呼吸心跳，呈現OHCA現象，消防人員馬上送台南市立安南醫院急救，仍傷重不治。

初步調查死者是40歲的黃姓男工人，當時沒有穿護具，疑從5樓頂樓墜落，現場是興建中的台積電5奈米廠，該工人其工作地點應該在1樓無塵室，為何會從該處墜下，令人納悶，而且頂樓也有防護欄杆。

警方初步調查，有目擊者指稱，當時黃男疑似是要撿拾塑膠圓筒工具，是不是因此不慎失足，墜樓原因仍將深入調查釐清中。

台積電表示，目前正調查事故原因，現場作業將暫時停工，預計下週一全面恢復廠房興建工程施工。

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關鍵字：台積電,南科,工地,墜樓

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