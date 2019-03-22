Uber和小黃座談會變調　嗆「來外面輸贏一下」不歡而散

▲網路叫車平台相關業者抗議政府蠻橫修法，一早在鳳山監理站舉牌抗議。（圖／記者洪正達攝，下同）



記者洪正達／高雄報導

網路叫車平台駕駛自救會在21日成立，要求政府撤回俗稱「Uber條款」的「汽車運輸業管理規則103條－1」修法程序，22日在鳳山監理站舉辦座談會，除監理單位外，還有計程車業者、租賃業者與會，會議開始前原本看似平和，不過到最後面似乎火氣越來越大，雙方談話開始出現人身攻擊，竟出現「外面輸贏」等言詞，會議氣氛頓時陷入尷尬。

在座談會開始之前，許多身穿白衣約僱業者及司機聚集在監理站外舉牌抗議，寫著「偏心政府，只顧選票」以及「只顧小黃，那我們呢」等標語，過程中相當平和，不過，在座談會結束之際，租賃車代表及計程車代表們言詞交鋒越演越烈，到最後竟出現人身攻擊等口吻，在雙方均無出現結果下不歡而散。

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網路叫車平台駕駛自救會表示，政府這次蠻橫修法，不僅影響到上萬名平台代僱駕駛的生計，更影響小客車租賃業、叫車吧、JOIN ME揪車等本土網路叫車平台、以及UBER國際網路叫車平台在台灣合法營運權益，自救會強調，這次的修法程序中，公部門不僅未邀請相關租賃業者、約僱司機參與修法，整個座談會中流於作秀、形式，此種惡質修法對業者及司機都是嚴重的傷害。

▲網路叫車平台相關業者抗議痛批座談會流於作秀、形式。（圖／記者洪正達攝，下同）