八卦山廢校玩碟仙…白目問：妳怎麼死的　24歲女鬼「嘻嘻！你們都要來陪我」

▲位在彰化縣八卦山路的培元中學，在民國91年被教育部宣布解散。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

都市傳說中最可怕的莫過於「碟仙」了，一位網友透露他朋友在農曆七月玩碟仙，引來上吊自殺的女鬼，其中一位一起玩的女性朋友回家後來接到求救電話，而且趕到女生家後看到景象才知道「事情真的非常嚴重」。

網友在臉書私密社團《靈異公社》發文透露，他朋友跟高中死黨、幾位女生朋友，在某年的農曆七月深夜，跑到彰化縣八卦山後的廢棄學校探險，就在打算回家前突然有人提議要玩碟仙，在酒精催化之下，他們提起膽子開始玩起這恐怖的遊戲。

文中透露，他們在連說三遍「碟仙碟仙請降臨」後，碟子便開始轉動，問了以後發現對方是「24歲的女性地縛靈」，並透露因為招魂招錯所以被困在這，接著他們便聽到女生的哭泣聲音。

▲網友分享在八卦山廢棄學校玩碟仙的故事。（圖／翻攝臉書）

最後有一位喝多了的朋友問了「你是怎麼死的？」結果碟子突然飛快旋轉，眾人都抓不住，最後碟子停在「上吊自殺」、「你們身後那棵樹」的答案，眾人看到後「碟子就突然碎了」。

這情況讓大家都慌了，趕緊把現場物品收拾拿去最近土地公廟燒掉後各自回家。朋友也都不敢跟家人提這件事情，打算自己找宮廟解決。只是在他們都認為事情解決時，都不約而同的聽到那女鬼說「來不及了！我要你們來陪我作伴 嘻嘻～嘻嘻～」

回到家後，友人接到其中一位參與的女性友人突然打電話說「救我！救我！快救我！ 爸媽救命啊…」講完便掛掉，而友人趕到女生家後看到的畫面…「才知道真的事情真的非常嚴重」。

網友這篇經驗分享結局還沒打完，不過由於內容實在很恐怖，引起其他人留言「為什麼總是會有白目故意呢」、「世上最多餘的就是白目！」、「我也有真實故事 真的不能亂玩」、「真的別亂玩呀」。

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