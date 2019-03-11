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社會 社會焦點 保障人權

2兒遭反鎖車內叫不醒　心急父打119...消防隊員破門救人

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▲▼小朋友遭反鎖車內。（圖／嘉義市消防局提供，下同）

▲小朋友遭反鎖車內，嘉義市警消急救援。（圖／嘉義市消防局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市消防局日前接獲民眾報案指稱，嘉義市東區垂楊路與興中街口有小孩遭反鎖在車內急需協助，消防局獲報立即派遣第二大隊第二分隊救助器材車及救護車前往救援。

▲▼小朋友遭反鎖車內。（圖／嘉義市消防局提供，下同）

當消防人員到達時發現，有一輛自小客車停在路旁，現場45歲林姓民眾等人焦急樣站在車旁，向消防人員表示他的兩個12及15歲小朋友在車內，但是車子遭反鎖大人門打不開進不去，而且他們在車外不論怎麼叫，或是拍打車窗都叫不醒孩子，雖然車窗有留縫隙通風，但就是擔心孩子是不是一氧化碳中毒還是缺氧，所以緊急打119協助。

消防隊員洪宏明到場後，先是發現車內通風還算流暢，應該沒有CO中毒的疑慮，只是天氣較為寒冷，小孩可能在車內熟睡叫不醒，多人嘗試拍車窗叫醒小孩都沒成功，大夥決定以適當工具按壓電動窗打開車門，稍後隊員鄧育昇以破壞剪柄端成功將車門打開後，叫醒熟睡中的小孩。救護員檢視兩位小孩身體無異狀，林姓民眾也鬆了一口氣。

林男表示，自己與朋友到附近勘查活動場地，因下雨把小孩留在車上，怕車上通風不好還特意將車窗搖下以利通風，回來後車子卻上鎖，而小孩又叫不醒，深怕發生意外，故緊急打119協助救援。

市府消防局呼籲：千萬別將幼童留在車上，避免車內反鎖，或因通風不良、其他因素造成不幸。

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關鍵字：車窗反鎖,嘉義市,破壞器具

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