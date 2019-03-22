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凌晨3點種高麗菜…1顆只賣10元！一群公嬤衝部落「拿5顆硬殺30元」　原民怒了

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▲▼凌晨3點種高麗菜…1顆只賣10元！（圖／翻攝爆料公社）

▲對原PO來說，這輛遊覽車載的是「一群蝗蟲」。（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／綜合報導

「我用國語跟你們講道理，結果你們比我還要蕃！」一名阿美族男網友到宜蘭泰雅「南山部落」拜訪好友，但對方外出整地，剛好放在家門口種植的高麗菜，吸引一旁上洗手間的遊客衝上門來買，他趕緊與好友通電話商量，1顆只賣10元超豪爽，但這群老人遊客「殺狠了心」，5顆高麗菜硬要殺到30元，一把50元的蒜苗丟30元就走，讓他氣炸說「惡劣霸凌的蝗蟲群」。

該名男網友在臉書「爆料公社」透露，宜蘭最高泰雅部落「南山部落」出產的高麗菜又脆又甜，而且每次他來到這裡敘舊，好友都會塞好多菜給他帶回家，讓他超不好意思，「那天他到同學家，一如往昔看到他家門口放了好多的高麗菜及其他蔬菜，但家中並沒有人在。」

請繼續往下閱讀...

他當下立刻打電話與同學聯絡，才知道對方為了下一期栽種正在外整地；電話掛斷沒多久，他就看見對面加油站停了一輛從武陵農場下來的遊覽車，但他也沒有多想，沒想到好友家門口的蔬菜吸引了這群下車上廁所的遊客，其中幾人衝上來劈頭就問他「價錢多少，怎麼賣？」

但這些蔬菜又不是他的，只好誠實對遊客說「我不是老闆，老闆出門去了」，話才剛說出口，就遭到對方碎念「為什麼不在家呢？做生意哪有這樣做的？」語氣超級嫌棄；他原本是不想理會，但想想能幫好友賣出去，賺一些錢也不錯，趕緊打電話給好友商量價格，對方也很豪爽說「隨便賣，高麗菜1顆10元就好。」

▲▼凌晨3點種高麗菜…1顆只賣10元！（圖／翻攝爆料公社）

▲高麗菜這麼大顆1顆才賣10元，但還是有人想殺價。（圖／翻攝爆料公社）

一名A遊客聽見只要10元後，立刻轉頭對著遊覽車上的遊客群大吼「高麗菜一顆10塊錢！快來買哦！」這一喊，一群遊客衝上來狂搶，不僅使喚原PO幫忙挑菜、剝掉外層菜葉、拿袋子裝袋，甚至1把50元的蒜苗都要殺價到30元，還想瀟灑丟了30元就走，氣得原PO怒吼「不准」，才成功阻擋了這行為。

另一名遊客也不是省油的燈，5顆高麗菜50元的硬要殺價成30元，遭到原PO拒絕後，還嗆聲「5顆算30塊為什麼不行，我在幫你行銷耶！」態度超囂張，有一種覺得自己有花錢，就是老大的心態。

原本還有耐心的原PO，看到種種無理的殺價行為，加大聲音吼回去說，「你可以不要這麼土匪嗎！妳在台北買得到一顆10塊的高麗菜嗎！我同學種菜已經很辛苦了，現在都還在外面整地所以不在這裡，你不要欺負人了！50塊！錢自己放桌上！！」

▲樹林有機農夫市集成立。（圖／農委會提供）

▲菜農靠老天爺賞臉吃飯的，但往往辛苦種植的蔬菜還要被剝削。示意圖，與本文無關。（圖／農委會提供）

正當原PO以為這群遊客可以「收斂」時，一名中年女領隊默默走到他身邊說「喂～這些人都是我帶來的耶！」他想也沒想就回「所以咧？」女領隊聽到原PO不長眼的回應後，氣得提高聲量說「我帶了那麼多人來跟你買菜，你要送我幾顆你自己看著辦」，想要正大光明收一些回扣。

原PO也不是省油的燈，冷漠回絕說「沒這規矩，一顆10塊！」當場直接打臉她，一點面子都沒有留；他都擺出這麼硬的姿態了，但現場遊客依舊「做自己」殺價不手軟，根本把現場當成拍賣大放送，讓他內心超火狂吼說「我用國語跟你們講道理，結果你們比我還要蕃！」

他崩潰說，現場猶如蝗蟲過境，原本滿地的蔬菜只剩幾顆被挑剩的，以及被剝下棄置的外葉，而桌上只有少少的200元，「這場經歷真的讓我感到好難過......大家到底曉不曉得，無論天候好壞，在這個部落的每一位以種植蔬菜餬口的同胞們，都需辛勤的整地、種植、澆灌，以及實施一切必要的照料工作。」

▲▼高麗菜滯銷，宜蘭縣政府舉辦「好菜大家吃　好事公家做　四季南山高麗菜特賣活動」以協助部落辛苦栽種的農民促銷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲南山高麗菜可是出了名的好吃。（圖／記者游芳男翻攝）

他再舉例說，到了收成的時節，同胞每天凌晨3點前就要到田地，趕在天亮前把蔬菜一顆一棵砍下，再一簍一簍的裝起上肩挑上卡車，「交易間還會受到菜商的砍價剝削，在天災頻傳的宜蘭，最終血本無歸是常有的事，幾年前甚至還有同胞因此欠下鉅款，夫妻相偕喝下除草劑一同結束命的憾事......。」

面對這群遊客的貪心，他超級後悔1顆只喊價10元而已，1顆賣20至25元也不為過。他崩潰說，如果重來一次，他寧願全部買走載下山送給別人，也不要讓同學的心血被這群過境的蝗蟲啃蝕殆盡，「自以為理所當然的向原住民菜農朋友砍價，就算得到戰利品也沒有比較聰明，這樣只會讓我更加看透一個人的自私而已，這也是種極度惡劣的霸凌行徑！」

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關鍵字：阿美族,泰雅族,南山部落,菜農,高麗菜

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