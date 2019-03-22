韓國瑜畫「南南合作」搶訂單　全世界看到高雄！訪陸前叮嚀：要相親相愛喔

記者吳奕靖、蔡浩祥、政治中心／隨行報導

高雄市長韓國瑜22日率團登陸，訪問香港、澳門、深圳及廈門等城市，為期6天。身穿西裝的他行前在高雄機場看到媒體大眾，先向大家問好，接著笑說：「大家這次出國一定要相親相愛喔。喝喝啤酒聊聊天，氣氛要很融洽。」除了希望媒體不要吵架，也表達了他對走訪中國大陸的期待和想法。

韓國瑜表示，希望這趟高雄到香港、澳門、深圳及廈門，都能夠開開心心的出發，滿載而歸的返回高雄，至於行程的部分也尊重所有城市的安排，不做任何的揣測，因為到時計畫更改的話，「我們就好像是往臉上貼金一樣，就很不好意思啦。」因此他都尊重每一個城市的安排，「以免到時講太多、又做太少。」

「我們尊重所有城市的安排，抱持誠懇的心，與四面八方的好朋友接觸。」被記者問到是否會和香港特首林鄭月娥最高規格見面？韓國瑜表示，不曉得，這個計畫會被改變也說不定，最高規格也不好意思、不敢當；但高雄這趟走出去，希望高雄可以真正的行銷，讓全世界都看得到高雄。

▲高雄市長韓國瑜出訪中國大陸。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜表示，高雄畫了兩條線合作，也是之前選舉期間不斷強調的「南南合作」，一條線是新加坡、馬來西亞，有機會再到印尼和菲律賓；另外一條線是中國大陸的南部城市。「南南合作」對於高雄未來發展非常的重要，「所以現在我們第二條通往南方的線已經出來了。」

至於有什麼合作和簽約金額？韓國瑜表示，現在都盡量不做揣測，因為有的時候計畫會改變，說不定比計畫更少，也說不定比計畫更多，因此到時每一天、每一項合約都會向大家報告。

韓國瑜預計22日啟程飛往香港，23日轉往澳門，24日赴深圳，26至28日至廈門。根據市政府公布的行程，韓國瑜在港澳將有幾場投資洽談會，並將參訪金融貿易特區；到深圳將參訪高科技企業；到廈門將參訪港區建設、造訪廈門大學台灣研究院，與當地台商舉行座談。

至於是否將與國台辦主任劉結一會面，韓國瑜20日已向媒體表示，出訪是尊重當地城市的安排，這趟訪陸定位為「經濟之旅」，不會碰觸陸委會再三告誡的紅線問題，如果行有餘力將參考對岸如何培養青年，回到高雄也要大力培養下一代青年，「高雄的未來只有道路沒有圍牆，只有朋友沒有敵人。」

而在中國大陸方面，劉結一曾於2019全國人大會議期間對韓國瑜登陸一事表態，「歡迎過來。」