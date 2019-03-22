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最殺男、女團集結SUPER BAND團團轉演唱會　門票限時抽

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

App小組／活動報導

團團轉！轉出屬於搖滾的時代！『SUPER BAND 團團轉 演唱會』集結多組台灣知名樂團以及團體，將於4月20日在TICC台北國際會議中心登場！現在只要下載《ETtoday新聞雲App》，就有機會獲得『SUPER BAND團團轉 演唱會』門票兩張，數量有限，快來搖滾你的音樂魂！

團團轉，轉出一個最獨特的搖滾姿態，團團轉，轉出一個專屬於我們的時代。集結董事長樂團、滅火器、告五人、美秀集團、AKB48 Team TP等台灣多組知名團體，在一個樂團與樂團交流的平台，跨世代融合合作，要以團與團的方式，打造一場另類的音樂饗宴，並且唱給每一位努力生活著的人們，誓言要超越再超越！

►點我下載App 抽《SUPER BAND團團轉》門票！

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SUPER BAND團團轉演唱會(新聞)

【SUPER BAND 團團轉 演唱會】演唱會資訊介紹

演出地點：TICC台北國際會議中心
演出時間：108年04月20日 晚間19:30

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）

 

◎步驟2：
開啟《ETtoday新聞雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「限時抽演唱會門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：3月22日至3月26日1800止。
◎得獎獎項：《SUPER BAND 團團轉 演唱會》門票2張。
一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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關鍵字：App活動,App行銷,app支線,SUPER BAND

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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