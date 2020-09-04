贈票／全民大劇團好戲不斷　《你藝/疫下如何》火熱開演

活動小組／活動報導

全民大劇團好戲不斷，後防疫時代重磅推出《你藝/疫下如何》，在影廳裡真人演出，脫口秀和戲劇的搭配讓人耳目一新，舞台劇詮釋口罩下的真實人生，這次走進電影院，我們不看電影，我們看真人秀！現在只要下載星光雲App參加活動，就有機會免費抽入場門票！一人中獎兩人同行，機會錯過不再有！

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《你藝/疫下如何》舞台劇，由謝念祖編導，真實事件改編：「中央流行藝情中心反撲版」、「籃球確診夢」、「防疫大逃亡」、「隔離的戀情」、「從軍樂？」、「陪我倒垃圾」闡述在疫情悄然蔓延全球的巨大危機下，世界突然風雲變色，疫情之下的年輕人，該如何面對？一連串的窘迫、荒謬、掙扎，故事以輕鬆幽默的方式呈現，進場的觀眾們，準備繃緊肚皮笑破它吧！嘿，你疫下如何？

監製：陳怡靜

編導：謝念祖

製作人：陳世軍

演員： 吳世偉、陳奕均、郭盼盼、魏君佑、鄧瑋婷、呂建男、林舜筠、鄧皓元、謝馥謙、劉樸、翁子淇、李安蝓(每場次演員不同，視劇情做安排)

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【你藝/疫下如何】

日期：9/9、9/16、9/23

時間：1930

地點：台北信義威秀影城 第3廳 (台北市信義區松壽路20號)

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽《你藝/疫下如何》門票(一人中獎，兩人同行/場次以公告為準)」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 9月4日至9月8日2359止。

◎得獎獎項： 《你藝/疫下如何》門票(一人中獎，兩人同行)。〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將以EMAIL連絡得獎者，依網友回傳之資料予活動合作單位(全民大劇團)，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈票確認，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，敬請見諒。參加本活動視同同意ETtoday將中獎者相關資料給予贈票合作單位，資料僅供現場驗票進場使用。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~