　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

贈票／夏日國際零食盛會　台北世貿不見不散

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲App贈票活動。（圖／合作廠商提供）

活動小組／活動報導

國際零食展將在7月24日至7月26日在臺北世貿一館盛大登場！集結異國零食、本地農食、創新商品，保證讓愛吃的你滿載而歸！今年人氣零食評選競爭激烈，由近30位人氣團主評選出本年度最具特色、最值得推薦的人氣零食。舉凡唐緹菠蘿芋頭流芯酥、阿江師金門牛肉乾、山果油甘軟糖、優穀多穀物楓糖杏仁麻花捲、俊珍豬肉條等人氣商品首度參與角逐，還有來自斯洛維尼亞、德國、荷蘭、波蘭及西班牙等各國嚴選商品加入評選，國際零食展前哨戰，掀起第一波團購熱潮，展覽將有更多可口又可愛的零食亮相！現在下載新聞雲App，就有機會免費抽國際零食展門票！

>>>>>快點我搶抽國際零食展門票<<<<<


2020年國際零食展除了來自各國的特色零食外，另一大亮點就是重磅登場的新創農食展區，展區包含兩大特色，除了農科院帶來超人氣商品，濃濃文創風好看又好吃；還有BUYING POWER，將呈現台灣唯一通過無添加三星國際認證的法式冰淇淋、讓食材決定食物的味道的「大地料理」、讓人沉醉的部落人氣美食以及傳承味蕾記憶的客庄飲食等食品，各種創新不只美味，也將呈現當代台灣精神，現在就下載新聞雲App，搶抽免費門票！

請繼續往下閱讀...

國際零食展
日期：7/24- 7/26
地點：臺北世貿一館

【活動方式】
◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

新聞雲APP

 ◎步驟2：
開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「 點我抽國際零食展門票」，填留資料，馬上行動！
◎步驟3：
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】
◎活動時間：7月7日至7月11日2359止。
◎得獎獎項：《國際零食展》門票。
一人限領一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

ET快訊
白沙屯媽祖「女神力助男轎夫」過西螺大橋 ！敲鑼女頂替扛轎　罕
「三倍券第二輪預購」明登場！4大超商優惠加碼　星巴克買1送1
Yahoo、Pchome今早開賣中衛口罩！各家懶人包出爐..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東全中運海底版「驕仔舞」　網友驚嘆：只有飛上天能超越

多比較才不會吃虧？陽明大學研究揭秘：大腦因「比較」導致決策錯誤

連2個月+0終止！國際油價上漲　國籍航空7月再收航空燃油附加費

「矮矮瞇瞇眼老阿公」揮手要給紅包　他婉拒拜拜驚覺是土地公…隔天中25萬

東森自然美SPA生活館全台擴大徵才　留任獎金、推薦獎金、薪資福利業界領先

爆歧視港澳生停權外送資格！Uber Eats喊冤：移民署來函要求確認外籍生證件

雙層巴士推5折優惠！林佳龍獻出第一次　陳時中籲「別中午搭」

240名滯台越南人要回家了　越南「撤僑班機」今桃機起飛回胡志明市

贈票／夏日國際零食盛會　台北世貿不見不散

疫情fun暑假藏金閣雙週拍　學生消費打卡好禮贈！

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

掀裙妹到案說明「平時不穿內褲」 大方揮手：謝謝你們來～靠X擋路

父抱2歲插管女兒「跪路中求賜福」 白沙屯媽祖急停...為她溫柔加護

巷內人氣燒肉飯、巨量滿漢牛肉麵 澎湖在地人推薦「6家特色美食」

屏東全中運海底版「驕仔舞」　網友驚嘆：只有飛上天能超越

多比較才不會吃虧？陽明大學研究揭秘：大腦因「比較」導致決策錯誤

連2個月+0終止！國際油價上漲　國籍航空7月再收航空燃油附加費

「矮矮瞇瞇眼老阿公」揮手要給紅包　他婉拒拜拜驚覺是土地公…隔天中25萬

東森自然美SPA生活館全台擴大徵才　留任獎金、推薦獎金、薪資福利業界領先

爆歧視港澳生停權外送資格！Uber Eats喊冤：移民署來函要求確認外籍生證件

雙層巴士推5折優惠！林佳龍獻出第一次　陳時中籲「別中午搭」

240名滯台越南人要回家了　越南「撤僑班機」今桃機起飛回胡志明市

贈票／夏日國際零食盛會　台北世貿不見不散

疫情fun暑假藏金閣雙週拍　學生消費打卡好禮贈！

唯愛瑪莎與熊！　橘貓坐當「電視兒童」廣告還轉頭瞪人

食物不足餓死！金鵰媽叼肉回巢「再也喚不醒孩子」仍努力狩獵

台幣狂飆　美元換匯價再創2年新低！換5萬多賺近2000元

雲林蚶子寮大排出海口驚見男性浮屍　機車車牌查出身分

預購完三倍券收到「詭異簡訊」？經濟部小編揭陷阱：千萬別點開！

哥倫比亞油罐車翻覆7死40傷！　起火瞬間還拿保特瓶「衝去裝漏油」

緯創除息首日「股價大跌逾5%」　除息變成貼息

屏東全中運海底版「驕仔舞」　網友驚嘆：只有飛上天能超越

藏紅花／大同市場派、公司派脫離不了中資　全額交割難解決

蘇貞昌宣布：國中小學「全速推動裝冷氣」　用2年改善系統…兌現蔡英文承諾

生活熱門新聞

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

勞斯萊斯違停撞女騎士　駕駛嗆碰瓷

今起3天防午後強對流雨彈　「有利颱風大爆發」時間曝

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

壽司郎驚見巨鼠狂奔！高層決策爆爭議

辜仲諒請球員吃牛排「被譏寒酸」！台東人護航

美魔女7年滾出2億醫美江山　淚控渣夫偷吃

聊3天約生日趴被拒！他怒嗆正妹護理師

中油也能買口罩　全台210家直營站有現貨

3天雨彈！一周降雨天氣圖出爐

7月財運旺到爆！5姓名筆畫「財神爺最愛」

嘉義直接看「花火節煙火」　秘藏地點曝光

三倍券預購「磨光我耐心」！超商女店員：直接被問候家母

更多熱門

相關新聞

台北國際ACG博覽會7月底開跑

台北國際ACG博覽會7月底開跑

「2020年台北國際ACG博覽會」於7月30日至8月3日在世貿一館舉辦，這次將會整合電玩、電競和動漫一起展出，敬請期待。

「台北電影節」即將登場

「台北電影節」即將登場

參加活動即可抽丰明殿火鍋肉券

參加活動即可抽丰明殿火鍋肉券

參加活動抽美少女戰士護手霜

參加活動抽美少女戰士護手霜

南韓樂團HYUKOH來台開演唱會

南韓樂團HYUKOH來台開演唱會

關鍵字：

App活動App贈票活動國際零食展台北世貿世貿一館

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

和藝人住一棟大樓！住戶罵翻：報警都沒有用

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

林依晨證實「短期內不再演戲」

緊握「黃色竹蜻蜓」出生！他成功打敗「媽媽節育計畫」

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面