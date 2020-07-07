贈票／夏日國際零食盛會　台北世貿不見不散

活動小組／活動報導

國際零食展將在7月24日至7月26日在臺北世貿一館盛大登場！集結異國零食、本地農食、創新商品，保證讓愛吃的你滿載而歸！今年人氣零食評選競爭激烈，由近30位人氣團主評選出本年度最具特色、最值得推薦的人氣零食。舉凡唐緹菠蘿芋頭流芯酥、阿江師金門牛肉乾、山果油甘軟糖、優穀多穀物楓糖杏仁麻花捲、俊珍豬肉條等人氣商品首度參與角逐，還有來自斯洛維尼亞、德國、荷蘭、波蘭及西班牙等各國嚴選商品加入評選，國際零食展前哨戰，掀起第一波團購熱潮，展覽將有更多可口又可愛的零食亮相！現在下載新聞雲App，就有機會免費抽國際零食展門票！

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2020年國際零食展除了來自各國的特色零食外，另一大亮點就是重磅登場的新創農食展區，展區包含兩大特色，除了農科院帶來超人氣商品，濃濃文創風好看又好吃；還有BUYING POWER，將呈現台灣唯一通過無添加三星國際認證的法式冰淇淋、讓食材決定食物的味道的「大地料理」、讓人沉醉的部落人氣美食以及傳承味蕾記憶的客庄飲食等食品，各種創新不只美味，也將呈現當代台灣精神，現在就下載新聞雲App，搶抽免費門票！

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國際零食展

日期：7/24- 7/26

地點：臺北世貿一館

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「 點我抽國際零食展門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：7月7日至7月11日2359止。

◎得獎獎項：《國際零食展》門票。

一人限領一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~