無師自通改造槍枝！警破獲地下兵工廠　嫌硬拗「只是好奇」

▲專案小組查扣改造槍枝3枝、空氣長槍1把、改造子彈11顆、槍枝細部零組件1批及改造工具等證物。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局日前會同刑事警察局，破獲在台東的一處地下兵工廠，現場起出改造槍枝3枝、空氣長槍1把、改造子彈11顆等並逮捕曾姓嫌犯1名，全案依違反槍砲刀械彈藥管制條例罪嫌移送法辦。

▲改造手槍。

近期街頭暴力案件頻傳，警政署為全力掃蕩非法槍械，日前花蓮縣警察局刑警大隊和刑事警察局偵查第六大隊第五隊獲報有歹徒改造槍械流入市面，造成治安危害，並查出在台東地區有人非法改造槍枝，立即組成專案小組共同偵辦。

▲改造空氣長槍。

專案小組佈線偵查見時機成熟，3月19日持搜索票直搗台東一處改造槍枝地下工厰，並逮捕曾姓犯罪嫌疑人到案，現場同時查扣改造槍枝3枝（均含彈匣）、空氣長槍1把、改造子彈11顆、槍枝細部零組件1批、電鑽1台、砂輪機1台及改造工具等證物。

▲改造子彈。

曾姓嫌犯警訊供稱，改槍只是好奇，絕無販售或傷人之意圖，警方訊後依違反槍砲刀械彈藥管制條例罪嫌移送法辦。

花蓮縣警察局表示，我國為槍枝管制國家，改造槍枝為最輕五年有期徒刑以上之重罪，請民眾切勿以身試法，影響自身家庭，得不償失。