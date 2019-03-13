水電師傅反差萌！神改造「熱水器→Snoopy」　1.7萬人跪：好想要

▲台中一名水電師傅將家裡的熱水器改造成史努比，讓許多網友看了直呼好想要。（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

卡通人物「史努比」可愛的外型吸引許多死忠粉絲，不少商品只要搭上他的造型總能引起一陣風潮。台中一名水電師傅超級喜愛史努比，竟用自己的專長將家裡的熱水器也改裝成史努比的樣子，讓網友們看了紛紛直呼太可愛了，每天看到這台就滿足了，還有網友透露，這名水電師傅甚至連機車都是史努比造型！

一名網友在臉書「爆笑公社」社團中貼出兩張照片，「台中的一個水電狂人，把熱水器變成史努比」，只見一台白色的熱水器掛在柱子上，左右兩邊加裝上2條黑色的裝飾，就像是史努比的黑色大耳朵，而熱水器的正面則裝了3個黑色橢圓形擺飾，整體雖然只有黑白2種顏色，卻忠實地呈現了史努比的造型。

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網友們看到照片紛紛直呼太可愛了，「超萌」、「超可愛的，讚喔」、「這殼也太可愛了，會被幹走吧」、「哇！這個每天都想開熱水洗澡」、「很可以我喜歡」、「很酷耶」，也有不少網友留言表示想要其他卡通造型，「哆啦A夢可以嗎」、「可以裝成Hello Kitty嗎」、「有麵包超人造型嗎」、「我也要用一個拉拉熊」、「會不會有皮卡丘」。

該篇貼文目前已經吸引超過1萬7千人按讚，還有網友透露，這台熱水器的主人其實是一名在台中開業的水電師傅，因為非常喜歡史努比，甚至連自家的汽車和機車都改裝成史努比的造型，讓人看了覺得可愛又逗趣呢！

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