5年來假新聞僅罰一件...管碧玲痛斥：NCC愧對民主！

▲立委管碧玲。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台北報導

第二波立委補選戰16日落幕，民進黨成功守住新北、台南兩大關鍵席次，針對選前有媒體報導稱「200萬斤丟到曾文溪」一事，行政院長蘇貞昌17日重批NCC，「誰都管不倒他，但他也什麼都不管」。民進黨立委管碧玲也指出，NCC五年來假新聞僅開罰一件，她痛斥，「這樣的機關，愧對民主！」

立委補選戰打得火熱，選前焦點卻在文旦，更有媒體報導稱「200萬斤文旦丟到曾文溪」，最終被證實是假消息。蘇貞昌痛斥，「我們政府各部門，第一時間提供各種資料，用最快方式讓人民知道，謠言止於智者，做出謠言終結手段有效，但我們也看到過去立法產生的所謂獨立機關NCC，誰都管他不到，但他也什麼都不管，也至於讓這些假訊息、假消息擴散，我們覺得應該要好好檢討、發揮效力，讓社會不至於困惑紛擾。」

管碧玲在臉書發文，贊同蘇貞昌說法，她表示，「蘇貞昌院長做了一個非常重要的談話，面對假新聞肆虐，蘇院長說：『NCC是獨立機關，我們管不到它，它就變成什麼都不管！』不錯，這就是我們看到的NCC。NCC的不作為，讓台灣的媒體可以肆無忌憚的播報假消息。我日前才揭露，五年來，假新聞被罰才一件，這樣的機關，愧對民主！」

管碧玲在選前曾召開「柚子假新聞不下架，為選舉不惜傷害農民」記者會，她當時指出，NCC可根據衛星廣播電視法第27條與第53條開罰，但從103年至今，因查證不實遭罰的案件「5年來只有一件」，她感嘆，5年來還有多少假新聞、假消息，她呼籲NCC積極主動處理。