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張書維控「是女生想進摩鐵」！計程車運將打臉：是男生吵著要去

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圖、文／鏡週刊

立法委員李鴻鈞前辦公室主任張書維遭控訴對女記者掐奶、強脫衣服，張書維今（20）日出面反駁，表示當天他喝醉想回家休息，是女記者要把他帶去汽車旅館；計程車司機的說法卻狠狠打臉，表示當天男女雙方在車上起了衝突，男生堅持要去，女記者則不斷抗拒，與張書維說法有明顯落差。

張書維遭指控，上月22日餐敘後把2名女記者帶到KTV續攤，卻在包廂內對身材姣好的A女上下其手，A女落荒而逃後，又以喝醉為由要B女送到進汽車旅館，更保證B女送他進房後就能離開，卻在汽車旅館內對女記者強脫衣褲意圖性侵，最後因不舉才沒有得逞。

但張書維今日開記者會反駁，表示當天他喝醉，在包廂內睡著，睡醒就發現自己在計程車上，又說自己當天喝醉想回家休息，被媒體詢問後才改口稱2人是「都有意思」而合意去開房間。

媒體詢問2人在計程車上是否有過衝突，張書維辯稱當天他不想進去，是女方堅持，2人因而有爭執，這樣的說法卻被司機狠狠打臉。

本刊調查，B女原要將張書維送到里長辦公室，但張書維發現途中經過汽車旅館，吵著要B女送他進去休息，B女不願意而拒絕，張書維卻繼續死纏爛打，連計程車司機都看不下去，要2人「討論出結果再跟他說」，索性在路邊停車約10分鐘，等2人決定要去哪，司機證詞與張書維的狡辯有明顯差異。

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關鍵字：鏡週刊,張書維,模鐵,計程車

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