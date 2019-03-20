林佳龍指示加薪！中華郵政曝形式　「入袋為安」是較直接感受

▲對於交通部長林佳龍指示幫同仁加薪，中華郵政公司董事長魏健宏回應了。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

今（20）日在中華郵政公司108年郵政節大會上，交通部長林佳龍承諾會幫同仁爭取更好的薪資福利。稍早中華郵政公司董事長魏健宏透露加薪形式，會朝「入袋為安」努力，不過詳細的方式還是要跟工會討論及評估後才會有定案。

林佳龍致詞時提到，中華郵政去（107）年營利再次創下佳績，達到法定目標的164％，將近144億元，他相信這是經理階層跟基層員工共同努力的結果，承諾會幫同仁爭取更好的薪資福利。

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▲中華郵政去年營利再次創下佳績，達到法定目標的164％，將近144億元。（圖／記者賴文萱攝）

對此，魏健宏表示在部長指示下，的確「加薪有望」，這樣的努力方向是比較容易達成，會讓員工感受到公司感謝，但用什麼方式會跟工會討論跟評估，至於詳細的方式還要在想，不過明白「入袋為安」是比較直接感受。

魏健宏說，對於員工環境改善、裝備改善都會再加強，部長指示對員工更加照顧也會遵守。魏強調，今年營收這麼好「成果是屬於全體同仁，不是個人」，感謝每個員工的努力，才有現在的成績。

魏健宏上午致詞時提到，這幾年中華郵政比較大的轉變主要朝向智慧物流，在資訊化、移動化、電子化移動過程中，北中南都有數位郵局供民眾體驗，這些是這幾年很大的改變，會把握跨境物流、電子商務帶來新的機會，期許未來郵政業務蓬勃發展。