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竹市119消防節捐熱血　警消組素人樂團宣傳

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▲新竹市副市長沈慧虹挽起衣袖捐出熱血。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹挽起衣袖捐出熱血。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

為慶祝119消防節，新竹市消防局結合捐血中心，舉辦「熱愛捐血 傳遞幸福」捐血活動，已持續14年未間斷的的捐血活動，盼今年能突破去年820袋捐血紀錄，警消弟兄更不惜自組素人樂團辦LIVE演唱會，也有消防弟兄手沖咖啡並表演拉花供捐血來賓享用，滿滿咖啡香及音樂讓場面格外溫馨，渡過另類的熱血消防節。

19日上午活動一開始，新竹市副市長沈慧虹、義消總隊長鄭宏輝就抵達現場，除了感謝熱情參與捐血活動的警義消及眷屬外，更率先挽起衣袖捐出熱血，為了讓捐血不塞車，兩地共出動4輛捐血車及西大捐血中心等來助陣，讓民眾送暖不打結。

為了吸引更多民眾參與響應捐血，本次警消、役男更組成素人天團舉辦LIVE演唱會，各自以逗趣稱號出場，包括主持人豪洨響起的NO哥隊員黃家浤，放空系歌手的隊員王建元，怕某大丈夫的分隊長劉秀仁，地方媽媽最愛的隊員邱鈺壬，負能量情歌王子的役男宋柏毅，新竹壞聲音的隊員張詠宸，光復李榮浩的役男陳永倫，還有得過全國防火宣導冠軍的分隊長楊書銘。

其中宋柏毅是遊樂樂團貝斯手，曾經獲得2016 HOT全國校際熱音冠軍及海洋音樂祭前十強樂團，還參與過2015、2017、2018春天吶喊音樂會，另外陳永倫曾經做過駐唱歌手，團員表示，除了來捐血，也特地組團現場演唱，盼讓更多人參與捐血活動。

消防局今日還飄著濃濃咖啡香，國際未認證黑裙咖啡大師役男林峰煊現場手沖咖啡並表演拿鐵拉花功力，供現場等候捐血的來賓享用，讓滿滿的咖啡香及音樂與熱血，伴您渡過這具有深刻意義的消防節。真的是用盡心思，讓捐血民眾在等候捐血的同時有咖啡可喝，有歌可以聽，不會感到無聊。

新竹市消防局長李世恭表示，每逢春節期間是全國血荒最嚴重的時候，打火弟兄們鬥陣捐出熱血，希望藉此帶動新竹市捐血熱潮。另活動自2005年舉辦以來，已連續12年創下桃竹苗地區捐血車當日最高捐血紀錄，13年來已捐超出6300袋血；今天也特別感謝千葉火鍋、鼎盛十里、田中花卉贊助，捐血1袋即贈送千葉火鍋5折券1張或鼎盛十里268元折價券1張，為了讓更多人捐熱血，好康只能擇一哦！另外前300位捐血者也可以得到香水百合一束。

「民眾的逃生口，是打火弟兄的救災入口」新竹市長林智堅表示，消防同仁是新竹市的城市英雄，今天是1月19日消防節，他感謝這座城市裡的消防、義消弟兄們，共同守護市民生活安全，他上任後投入1.2億經費，購置雲梯車、排煙車、消防警備車及各式搶救裝備器材，並將消防人力實際員額陸續增補73位，達到消防局成立後最高人數297人，預計今年度將補足員額至306人，今108年投入2100萬元購置防災宣導車及地震體驗車，是消防弟兄最堅實的後盾。

此外，新竹都城隍廟祈福儀式將於下午舉行，由李世恭、鄭宏輝及所屬警義消幹部上香，祈福儀式遵循古禮，祈求風調雨順、國泰民安、無災無害，保祐消防、義消人員執勤平安外也祈求「2019幸福久久」。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
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關鍵字：新竹市消防局

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