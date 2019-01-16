林智堅前往天公壇上香　為竹市消防弟兄祈福

▲新竹市長林智堅今(16)日前往天公壇上香祈福。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

為祈求新竹市消防工作與任務推展平安順利，新竹市長林智堅今(16)日前往天公壇，與消防局各級幹部共同上香祈福，除了祈求消防人員值勤與執行任務諸事平順，他強調，過去4年市府投入1.2億的經費更新消防裝備，更充實消防人力，這些表現都在去年遠見雜誌調查「公安與消防」項目中得到全台第三名的肯定，他同時也感謝天公壇廟方從事公益慈善的付出，並祈求玉皇大帝保佑台灣風調雨順、國泰民安。

「消防弟兄水裡來火裡去，上下齊心為這座城市付出努力」，林智堅肯定與感謝消防局過去的表現與努力，總是在風災後的第一時間趕往救援，讓市民非常有感，在各大媒體的評鑑更是十分出色，去年遠見雜誌評鑑各縣市「公安與消防」項目新竹市表現全台第三名，他勉勵消防弟兄，新年目標要更進一步，一起守護市民的生命財產安全。

林智堅表示，感謝天公壇主委陳顯榮長期對社會地方公益的支持，透過實際行動幫助民眾，愛心不落人後，對新竹市付出的關懷與奉獻值得敬佩；天公壇近年來先後捐贈水庫消防車1輛、加護型救護車1輛、水箱消防車1輛、雲梯消防車1輛、救助器材車1輛等，總值約5000萬元的各式救災車輛，協助市府守護消防員安全。

新竹市政府消防局長李世恭表示，今年1月1日起，新竹科學園區消防業務回歸新竹市消防局管理，由於園區多使用、儲存有毒化學物質且廠區廣大、複雜，消防人員執行勤務危險性增加。因此由市長擔任正祝官上香祈福，藉由本祈福儀式，祈求本市風調雨順、國泰民安、無災無害，本市消防、義消及災害防救團體志工等人員執勤平安。

消防局表示，林智堅上任後消防人力實際員額陸續增補73位，達到消防局成立後最高人數297人，預計108年度將補足員額306人，以強化執行任務。消防裝備器材部分從104年至107年共投入1.22億的經費購置雲梯車、排煙車、消防警備車、消防水箱車、消防水庫車及各式搶救裝備器材，另外也在108年投入2100萬元購置防災宣導車及地震體驗車各一輛，未來將更強化民眾的防災教育，養成良好的防災意識。

李世恭強調，消防局為在地深入服務民眾的機關，結合天公壇的無私貢獻，給予新竹市民溫暖力量，共同維護公共安全，創造一座讓市民感到「安全、安心」的幸福城市。